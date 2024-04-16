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Naci Görür’den erken uyarı sistemi açıklaması: Depremden daha fazla zarar verirsiniz!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
15:03
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, çeşitli şirketler tarafından geliştirilen deprem erken uyarı sistemleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. "Böyle rant amacıyla, 'Biz bu sistemi bütün halka yayacağız, telefonlara yüklene uygulamalarla da bu işi yapacağız, deprem geliyor diye herkese duyuracağız' deniliyor. Depremden daha fazla zarar verirsiniz. Bu erken uyarı sistemiyle 5-10 kişi kendini balkondan atarsa ne yapacaksınız?" ifadelerini kullandı. İşte Görür'ün açıklamaları...