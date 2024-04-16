Naci Görür’den erken uyarı sistemi açıklaması: Depremden daha fazla zarar verirsiniz!

"GELİŞTİRİLMELİ AMA..."

Yani 3-5 saniye önceden de olsa bu sistemlerin büyük zarar görmelerini engelleyecek otomatik sistemler vardır. Bu böyle devam etmeli, geliştirilmeli ama böyle rant amacıyla, 'Biz bu sistemi bütün halka yayacağız, telefonlara yüklene uygulamalarla da bu işi yapacağız, deprem geliyor diye herkese duyuracağız' deniliyor.