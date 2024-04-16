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Haberler Yaşam Naci Görür’den erken uyarı sistemi açıklaması: Depremden daha fazla zarar verirsiniz!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 15:03

Naci Görür’den erken uyarı sistemi açıklaması: Depremden daha fazla zarar verirsiniz!

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, çeşitli şirketler tarafından geliştirilen deprem erken uyarı sistemleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. "Böyle rant amacıyla, 'Biz bu sistemi bütün halka yayacağız, telefonlara yüklene uygulamalarla da bu işi yapacağız, deprem geliyor diye herkese duyuracağız' deniliyor. Depremden daha fazla zarar verirsiniz. Bu erken uyarı sistemiyle 5-10 kişi kendini balkondan atarsa ne yapacaksınız?" ifadelerini kullandı. İşte Görür'ün açıklamaları...

DHA
Naci Görür’den erken uyarı sistemi açıklaması: Depremden daha fazla zarar verirsiniz!

Sık sık beklenen İstanbul depremi ile ilgili açıklamalar yapan Prof. Dr. Naci Görür, bu kez erken uyarı sistemlerine değindi. Bu alanda büyük bir rant elde edildiğini belirten Görür, şunları söyledi...

Naci Görür’den erken uyarı sistemi açıklaması: Depremden daha fazla zarar verirsiniz!

"Erken uyarı sistemleri, deprem kestirimi değildir. Yani deprem olduktan sonra depremin olduğunu söyleyen sistemdir. İnsanlara ulaşmak ancak saniyeler mertebesinde olur. Saniyeler mertebesinde de insanların depremden korunmaları, kaçmaları, kendini güven altına almaları, maddi manevi hasar görmelerini engellemeleri hemen hemen mümkün değildir.

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Naci Görür’den erken uyarı sistemi açıklaması: Depremden daha fazla zarar verirsiniz!

Erken uyarı sistemleri bütün dünyada deprem sırasında bazı stratejik sistemleri otomatik olarak devre dışı bırakmak üzere kullanılır. Örneğin; metrolar, trenler çalışmaz veya doğal gaz istasyonları ve doğal gaz üreten yerlerde doğal gazın şalteri aniden indirilir, yangına müsaade edilmez.

Naci Görür’den erken uyarı sistemi açıklaması: Depremden daha fazla zarar verirsiniz!

"GELİŞTİRİLMELİ AMA..."
Yani 3-5 saniye önceden de olsa bu sistemlerin büyük zarar görmelerini engelleyecek otomatik sistemler vardır. Bu böyle devam etmeli, geliştirilmeli ama böyle rant amacıyla, 'Biz bu sistemi bütün halka yayacağız, telefonlara yüklene uygulamalarla da bu işi yapacağız, deprem geliyor diye herkese duyuracağız' deniliyor.

Naci Görür’den erken uyarı sistemi açıklaması: Depremden daha fazla zarar verirsiniz!

"5-10 KİŞİ KENDİNİ BALKONDAN ATARSA NE YAPACAKSINIZ?"
Siz depremin zamanını, büyüklüğünü, yerini, depremi şiddetini ve olabilecek hasarı doğru tayin etmediğiniz sürece, bunu alacak insanları eğitmediğiniz sürece, nasıl davranacaklarını bilmedikleri sürece depremden daha fazla zarar verirsiniz. Bu erken uyarı sistemiyle 5-10 kişi kendini balkondan atarsa ne yapacaksınız? Dolayısıyla bu iş, çocuk işi değil. Aklımızı başımıza toplamamız lazım."

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