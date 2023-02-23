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Giriş Tarihi: 23.02.2023 06:35 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 06:35

Nakdi Ücret Desteği başvuru şartları ve miktarı: Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve Nakdi Ücret Desteği ne kadar, kimlere verilir, şartları neler?

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası OHAL ilan edilirken, çalışma hayatını etkileyecek bir takım önlemler alındı. Buna göre, deprem bölgesindeki emekçileri korumak amacıyla işten çıkartma yasağı getirilirken işçilere çalışamadıkları süre için nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) sağlanacak. Tüm bu düzenlemeleri içeren kararnamenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından ''Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği nedir, kimlere verilir?'' soruları yanıt aramaya başladı. Nakdi ücret desteğinden yararlanacak kişiler ve başvuru şartları SGK açıklaması ile belli oldu. Peki, Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ne kadar, şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar.

Nakdi Ücret Desteği başvuru şartları ve miktarı: Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği ne kadar, kimlere verilir, şartları neler?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, OHAL bölgesinde çalışma hayatını düzenleyecek birtakım tedbirler aldı. Alınan önlemler kapsamında, deprem bölgesinde yer alan illerde İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği verilecek. Belirli şartları taşıyan çalışanlar İşsizlik Sigortası Fonundan günlük nakdi ücret desteği alabilecek. Ayrıca işten çıkartma yasağı uygulanacak. Tüm bu tedbirleri içeren OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ne kadar, kimlere verilecek, şartları neler? İşte SGK açıklamasına göre nakdi ücret desteği başvuru şartları, ödeme tutarı ve ödenekten yararlanacak kişiler…

Nakdi Ücret Desteği başvuru şartları ve miktarı: Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği ne kadar, kimlere verilir, şartları neler?

DEPREM BÖLGESİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Olağanüstü hal (OHAL) Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHAL ilan edilen illerde, İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği verilecek. İşsizlik Sigortası Fonundan nakdi ücret desteği sağlanacak ve işten çıkartma yasağı uygulanacak.

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Nakdi Ücret Desteği başvuru şartları ve miktarı: Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği ne kadar, kimlere verilir, şartları neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, doğal afet bölgesinde alınan önlemler kapsamında, OHAL süresince bölgesel kriz gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği sağlayacak.

Depremin yaşandığı 6 Şubat tarihi itibariyle iş akdi bulunan, deprem tarihi ve sonrasında depremin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması sebebiyle iş sözleşmesi sona eren ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara nakdi ücret desteği sağlanacak.

Nakdi Ücret Desteği başvuru şartları ve miktarı: Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği ne kadar, kimlere verilir, şartları neler?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK VE NE KADAR?

Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için de OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133,44 TL nakdi ücret destek ödemesi yapılacak ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılacak.

SGK'nın internet adresinden yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi;

Nakdi Ücret Desteği başvuru şartları ve miktarı: Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği ne kadar, kimlere verilir, şartları neler?

SGK'nın internet adresinden yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi;

6/2/2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4447 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında depremin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden kısa çalışma başlama tarihi itibariyle 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme şartını taşımadığı için yeni bir kısa çalışma ödeneği hak sahipliği oluşmayan işçiler,

6/2/2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işvereni tarafından 6/2/2023 tarihi ve sonrasında 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi kapsamında depremin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanun kapsamında iş akdi fesih tarihinde son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme şartını taşımadığı için yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayan işçiler,

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve varsa daha önce başlatılabilecek durumda olan hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar her halükarda olağanüstü hal süresini geçmemek üzere kapsam dâhilindedir.

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