Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası OHAL ilan edilirken, çalışma hayatını etkileyecek bir takım önlemler alındı. Buna göre, deprem bölgesindeki emekçileri korumak amacıyla işten çıkartma yasağı getirilirken işçilere çalışamadıkları süre için nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) sağlanacak. Tüm bu düzenlemeleri içeren kararnamenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından ''Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği nedir, kimlere verilir?'' soruları yanıt aramaya başladı. Nakdi ücret desteğinden yararlanacak kişiler ve başvuru şartları SGK açıklaması ile belli oldu. Peki, Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ne kadar, şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar.