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Nakil beklerken "kalp kardeşi" oldular

'de olmayı bekleyen ve hayatlarına cihazıyla devam etmek zorunda kalan hastalar, kurdukları "Kalp Kardeşim" isimli grupla birbirlerine destek oluyor. 2017 yılında kalp nakli listesine alınan ve o tarihten itibaren hayatını 3,5 kilogram ağırlığındaki yapay kalp cihazıyla sürdürmeye başlayan Hamza Aras, kendisi gibi nakil bekleyen ve yaşamlarını yapay kalp cihazıyla sürdürmek zorunda kalan hastalarla arkadaş oldu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.11.2019 22:44 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 22:50
Nakil beklerken kalp kardeşi oldular

Karabağlar ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Hamza Aras, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası bir süre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü. Aras, 2017 yılında listesine alındı.

Nakil beklerken kalp kardeşi oldular

Hayatını o tarihten itibaren 3,5 kilogram ağırlığındaki cihazıyla sürdürmeye başlayan Aras, hastaneye gittiği kontroller sırasında kendisi gibi nakil bekleyen ve yaşamlarını yapay kalp cihazıyla sürdürmek zorunda kalan hastalarla arkadaş oldu.

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Nakil beklerken kalp kardeşi oldular

Bazı hastalar ve ailelerinin nakil beklerken yaşadıkları moral bozukluğundan çok etkilenen Aras, onlarla her an yazışıp moral vermek için "Kalp Kardeşim" adını verdiği bir WhatsApp grubu kurdu.

Nakil beklerken kalp kardeşi oldular

Kısa sürede aynı hastanede tedavi görüp bekleyen hastaların katıldığı grupta hastalar, tedavi sürecinde yaşadıklarının yanı sıra sosyal etkinlik için de haberleşip bir araya gelmeye başladı.

Nakil beklerken kalp kardeşi oldular

Hastane dışında da dostluklarını geliştiren grup üyeleri, ev gezmeleri, piknik ve gezi gibi etkinlikler düzenlemeye başladı.

Nakil beklerken kalp kardeşi oldular

Grubun kurucusu Hamza Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte uzun süre gazetecilik yaptığını, 2015'te kalp rahatsızlığı baş gösterince mesleğini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Nakil beklerken kalp kardeşi oldular

Grubu kurarken kısa sürede bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmediğini belirten Aras, "Nakil olmayı beklerken moral çok önemli. Kurduğumuz grup vasıtasıyla biz hastalar ve aileleri artık kardeş gibi olduk. Grubumuzun ismini onun için 'Kalp Kardeşim' olarak belirledim. Sevinçlerimizi üzüntülerimizi hep o grup aracılığıyla paylaşıyoruz...

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