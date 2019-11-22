Nakil beklerken "kalp kardeşi" oldular

Grubu kurarken kısa sürede bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmediğini belirten Aras, "Nakil olmayı beklerken moral çok önemli. Kurduğumuz grup vasıtasıyla biz hastalar ve aileleri artık kardeş gibi olduk. Grubumuzun ismini onun için 'Kalp Kardeşim' olarak belirledim. Sevinçlerimizi üzüntülerimizi hep o grup aracılığıyla paylaşıyoruz...