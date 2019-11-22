Nakil beklerken "kalp kardeşi" oldular
İzmir'de kalp nakli olmayı bekleyen ve hayatlarına yapay kalp cihazıyla devam etmek zorunda kalan hastalar, kurdukları "Kalp Kardeşim" isimli grupla birbirlerine destek oluyor. 2017 yılında kalp nakli listesine alınan ve o tarihten itibaren hayatını 3,5 kilogram ağırlığındaki yapay kalp cihazıyla sürdürmeye başlayan Hamza Aras, kendisi gibi nakil bekleyen ve yaşamlarını yapay kalp cihazıyla sürdürmek zorunda kalan hastalarla arkadaş oldu.
Giriş Tarihi: 22.11.2019
22:44
Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
22:50
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Karabağlar ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Hamza Aras, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası bir süre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü. Aras, 2017 yılında
kalp nakli listesine alındı.
Hayatını o tarihten itibaren 3,5 kilogram ağırlığındaki
yapay kalp cihazıyla sürdürmeye başlayan Aras, hastaneye gittiği kontroller sırasında kendisi gibi nakil bekleyen ve yaşamlarını yapay kalp cihazıyla sürdürmek zorunda kalan hastalarla arkadaş oldu.
Bazı hastalar ve ailelerinin nakil beklerken yaşadıkları moral bozukluğundan çok etkilenen
, onlarla her an yazışıp moral vermek için "Kalp Kardeşim" adını verdiği bir Aras grubu kurdu. WhatsApp
Kısa sürede aynı hastanede tedavi görüp
kalp nakli bekleyen hastaların katıldığı grupta hastalar, tedavi sürecinde yaşadıklarının yanı sıra sosyal etkinlik için de haberleşip bir araya gelmeye başladı.
Hastane dışında da dostluklarını geliştiren grup üyeleri, ev gezmeleri, piknik ve gezi gibi etkinlikler düzenlemeye başladı.
Grubun kurucusu Hamza
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte uzun süre gazetecilik yaptığını, Aras kalp rahatsızlığı baş gösterince mesleğini bırakmak zorunda kaldığını söyledi. 2015'te
Grubu kurarken kısa sürede bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmediğini belirten
, "Nakil olmayı beklerken moral çok önemli. Kurduğumuz grup vasıtasıyla biz hastalar ve aileleri artık kardeş gibi olduk. Grubumuzun ismini onun için 'Kalp Kardeşim' olarak belirledim. Sevinçlerimizi üzüntülerimizi hep o grup aracılığıyla paylaşıyoruz... Aras