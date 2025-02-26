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Haberler Yaşam "Namus meselesi" deyip doktor kızını katletmişti! Ali Rıza Çağlar davasında sır perdesi aralandı! Kızı kumpası ortaya çıkarınca...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 08:33 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 08:34

"Namus meselesi" deyip doktor kızını katletmişti! Ali Rıza Çağlar davasında sır perdesi aralandı! Kızı kumpası ortaya çıkarınca...

Esra Erol'da programına kendisinden 34 yaş küçük olan karısını aramak için çıkan 70 yaşındaki Ali Rıza Çağlar'ın evlat katili olduğu ortaya çıktı. Program sırasında Çağlar'ın katil olduğunun öğrenilmesinin ardından Esra Erol Çağlar'ı programdan kovdu. 2003 yılında Doktor Cevahir Çağlar'ı katleden katil babanın tüm ailesine yaşattıkları ise içler acısı durumda. SABAH katil Çağlar'ın ailesine ulaşarak yaşanan tüm vahşeti tüm detaylarıyla ortaya çıkardı. Ali Rıza Çağlar'ın 1986 yılında Afyon'un Karacaören kasabasında husumetli olduğu bir kişinin saman deposuna eroin koyarak jandarmaya ihbar etti. Jandarmanın yaptığı araştırmada eroinin sarılı olduğu gazete parçasındaki bulmacanın Ali Rıza Çağlar'ın çözdüğünü kızı Cevahir Çağlar'ın söylemesiyle kumpas ortaya çıktı. Katil Çağlar'ın cezaevine girmesiyle kızına uzun süre husumet beslediği belirlendi.

ATAKAN IRMAK
Namus meselesi deyip doktor kızını katletmişti! Ali Rıza Çağlar davasında sır perdesi aralandı! Kızı kumpası ortaya çıkarınca...

Esra Erol'un sunduğu televizyon programında yer alan 70 yaşındaki Ali Rıza Çağlar, yaptığı itirafla stüdyodakilerde büyük bir şok etkisi yarattı. Eşini aramak için yayına katılan Ali Rıza Çağlar, yaşanan olayların ardından canlı yayında yaptığı açıklamalarla izleyicileri şaşkına çevirmişti. Esra Erol'un Ali Rıza Çağlar'ın doktor kızını katlettiğini öğrenmesinin ardından stüdyodan kovmasıyla yeni detaylar ortaya çıktı. Bundan 21 yıl önce, 1 Temmuz 2003 tarihinde Kartal Semiha Şakir Kadın Doğum Evinde Doktorluk yapan Cevahir Çağlar sabah işe gitmek için çıktığı evinden babasının kurduğu pusuyla sokak ortasında katledildi.

Namus meselesi deyip doktor kızını katletmişti! Ali Rıza Çağlar davasında sır perdesi aralandı! Kızı kumpası ortaya çıkarınca...

"ANNEM VE KARDEŞLERİMLE BİRLİKTE SÜREKLİ DARP EDİLDİK"

Katil Ali Rıza Çağlar işlediği cinayeti ise önce kızının 68 yaşında birisi ile evlendirileceğini ve bu cinayeti işlemek zorunda kaldığını ileri sürüp hatta olay sırasında çevrede bulunan görgü tanıklarına silahı ateşlemeden önce engel olmamaları için 'Namus meselesi' dediği ileri sürüldü. Cinayetten yıllar sonra ise gazetelere verdiği bir demeçte kızını FETÖ ile ilişkilendirerek cinayeti bu nedenle işlediğini öne sürdü. Yapılan yargılama kapsamında müebbet hapse mahkum edilen katil baba 13 yıl ceza yatarak 2016 yılında cezaevinden dışarı çıkarıldı. Çağlar, cezaevinden çıktıktan sonra bu kez kızını öldürmesinin sebebini FETÖ'ye bağlayarak gazetelere demeçler vermeye başladı. Esra Erol'da programında yıllar sonra deşifre olan Ali Rıza Çağlar'ın ailesine SABAH ulaştı. Ali Rıza Çağlar ve eşi Şerife Çağlar'ın 5 çocuğu bulunuyordu. İsmini vermek istemeyen bir aile ferdi SABAH'a yaptığı açıklamada Ali Rıza Çağlar'ın aileden uzak bir yaşam sürdüğünü belirterek anneleri ve kardeşleriyle sürekli dayağa maruz kaldığını bu nedenle annelerinin 2003 yılında boşanma davası açtığını anlattı.

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Namus meselesi deyip doktor kızını katletmişti! Ali Rıza Çağlar davasında sır perdesi aralandı! Kızı kumpası ortaya çıkarınca...

ANKARA ÜNİVERSİTESİNİ DERECEYLE BİTİRDİ

Cevahir Çağlar'ın 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini derece ile bitirdiğini belirten aile ferdi Çağlar, daha sonra Cevahir Çağlar'ın İstanbul Kartal'da bulunan hastanede göreve başladığını anlattı. Bu süreç öncesinde de Çağlar'ın kendilerine öğrencilik yıllarında sık sık aldığı burslardan para artırarak yardım ettiğini belirtti. Ali Rıza Çağlar'ın ise bu duruma kin besleyerek Cevahir Çağlar'ı hedef almaya başladığını ve ölüm tehditleri ile sindirmeye çalıştığına dikkat çekti.

Namus meselesi deyip doktor kızını katletmişti! Ali Rıza Çağlar davasında sır perdesi aralandı! Kızı kumpası ortaya çıkarınca...

KATİL BABA KARDEŞİNİN KAYNINA KUMPAS KURARKEN YAKALANDI

Ali Rıza Çağları'ın Afyon'daki yaşadığı kasabada kardeşi Bahtiyar Çağlar'ın eski eşinin kardeşlerinin samanlığına uyuşturucu madde koyarak kumpas kurduğu ve ardından jandarmaya ihbar ettiği ortaya çıktı. Kumpasın ise ortaya çıkmasının sebebi olarak Ali Rıza Çağlar kızı Cevahir Çağlar'ı sorumlu tuttu. Çünkü jandarma yaptığı araştırmada uyuşturucunun sarıldığı gazete üzerindeki bulmacada Ali Rıza Çağların el yazısı tespit edildi. Cevahir Çağlar'ın alınan ifadesinde bulmacayı babası ile birlikte çözdüğünü söylemesiyle baba Ali Rıza Çağlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Namus meselesi deyip doktor kızını katletmişti! Ali Rıza Çağlar davasında sır perdesi aralandı! Kızı kumpası ortaya çıkarınca...

KIZI KUMPASI ORTAYA ÇIKARINCA ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİ

İddiaya göre cezaevine girmesinden dolayı kızı Cevahir Çağlar'a kinlenen baba bu husumetini yıllar boyunca sürdürdü. Ailesine yaptığı baskı ve zulümden dolayı abla Çağlar annesi ve kardeşlerine kucak açınca baba Çağlar kızını öldürmek için plan yapmaya başladı. Cinayet gününden bir gün önce temin ettiği kısa namlulu pompalı tüfek ile Afyon'dan yola çıkan Ali Rıza Çağlar daha önceden kızının ikametini temin ederek İstanbul'a geldi. Sabaha karşı Kartal'da bulunan Korkut apartmanı önüne gelerek pusu kuran katil Çağlar saatlerce bekledi. Olacaklardan habersiz işe gitmek için evden çıkan Cevahir Çağlar kapının önünde babasını görünce şoke oldu. Baba Çağlar doğrudan apartmandan çıkan kızını dövmeye başlayınca Cevahir, "Baba yapma" diyerek can havliyle kaçmaya başladı.

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