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Giriş Tarihi: 08.11.2024 22:08 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 22:08

Narin'in ağebeyi Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'a bakıp böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki Narin Güran cinayeti davasının 2. duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların ardından tanıkların da ifadesine başvurdu. Davada tutuklu 4 sanıktan ağabey Enes Güran, mahkeme salonundan çıkarken Nevzat Bahtiyar'a bakarak "Nevzat kamera kayıtları çıktığında göreceğiz" şeklinde ifade kullandı.

Narin’in ağebeyi Enes Güran, Nevzat Bahtiyar’a bakıp böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın savunmasının ardından ağabey Enes Güran'ın savunmasına geçildi. Mahkeme başkanı, sanık Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldığını belirtti.

Güran, mahkeme başkanının "Salim Güran'ı evinizde gördünüz mü?" diye sorması üzerine, Salim Güran'ı o gün evinde hiç görmediğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının daha önceki beyanlarını da hatırlatarak, çelişen beyanları olduğunu belirtmesi üzerine Enes Güran, "Hatırlamadığım şeyler var. Olayın şokunda olduğum için öyle oldu." dedi.

Narin’in ağebeyi Enes Güran, Nevzat Bahtiyar’a bakıp böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

Narin'in kaybolduğu gün saat 15.57'de cep telefonuna ait HTS baz kaydının Salim Güran'ın evinde tespit edildiğinin belirtilmesi üzerine Güran, "Salim Güran'ın evine kesinlikle gitmedim." beyanında bulundu.

"Narin, Enes ile ilgili hoş olmayan görüntüler gördüğü için öldürüldü" iddiasının sorulması üzerine Enes Güran, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben hiç ahıra gitmedim, evde uyuyordum." dedi.

Mahkeme başkanının, "Salim Güran ile annen arasında bir ilişki var mıydı?" sorusu üzerine Enes Güran, "Annemdir sonuçta sayın hakimim bu soru bana sorulmaz." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bir masum varsa masumu, bir cani varsa caniyi bulma derdindeyiz." dedi.

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Narin’in ağebeyi Enes Güran, Nevzat Bahtiyar’a bakıp böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

Enes Güran da mahkeme başkanının sorusunu "Bilmiyorum." diye yanıtladı.

Mahkeme başkanının günlerce Narin'in bulunması için arama çalışmaları yapıldığını belirterek, jandarmanın aile üyelerinin kendilerini yanlış yönlendirdiğini belirttiğini, böyle bir şey olup olmadığını sorması üzerine Güran, böyle bir şey olmadığını iddia etti.

Savcının, kolundaki ısırık izini sorması üzerine Güran, "Kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için girmedim. Kardeşim Narin için girdim." diye konuştu.

"Neden diğer kardeşlerin değil de siz davaya dahil edildiniz?" diye sorulan Güran, bunu hiç düşünmediğini savundu.

Narin’in ağebeyi Enes Güran, Nevzat Bahtiyar’a bakıp böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

"AMCAM DA OLSA ŞÜPHELENDİM"

Savcının, "Kimden şüphelendin?" diye sorması üzerine Güran, şöyle dedi:

"İlk başta Salim Güran'ın aracında DNA çıkınca ondan şüphelendim. Amcam da olsa şüphelendim."

Savcı, Güran'a "yanlış" ve "çelişkili" beyanlarda bulunduğunu da sordu.

Güran, bunun ilk günlerdeki kafa karışıklığından kaynaklandığını öne sürdü.

Narin’in ağebeyi Enes Güran, Nevzat Bahtiyar’a bakıp böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

KOLUNU NASIL ISIRDIĞINI GÖSTERDİ

Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir'in kolunu nasıl ısırdığını sorması üzerine Güran, kolunu nasıl ısırdığını gösterdi.

Kolundaki ısırık izinin halen görüldüğünü belirten Güran, sırtındaki izlerin Nevzat Bahtiyar'ın ahırına gittiklerinde oradaki çivi ve tahtalardan kaynaklandığını, bu izlerin mısır tarlasında olmadığını öne sürdü.

"Narin'in öldürüldüğünü cezaevinde öğrendim. Narin'in ölümünü duyunca şok oldum." diyen Güran, "Cezaevinde başımı sürekli duvarlara vurduğumu, yüzüme tokat attığımı siz gördünüz mü?" dedi.

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