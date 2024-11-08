Giriş Tarihi: 08.11.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024
22:08
Narin'in ağebeyi Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'a bakıp böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki Narin Güran cinayeti davasının 2. duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların ardından tanıkların da ifadesine başvurdu. Davada tutuklu 4 sanıktan ağabey Enes Güran, mahkeme salonundan çıkarken Nevzat Bahtiyar'a bakarak "Nevzat kamera kayıtları çıktığında göreceğiz" şeklinde ifade kullandı.