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Haberler Yaşam Narin Güran cinayeti davası! Gözler mahkemeden gelecek kararda: Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:33

Narin Güran cinayeti davası! Gözler mahkemeden gelecek kararda: Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanıklara verilen cezalara itiraz edilirken dilekçeler de Bölge Adliye Mahkemesi'ne yollandı. Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın tahliyesi istenirken gözler mahkemeden gelecek kararda…

İHA
Narin Güran cinayeti davası! Gözler mahkemeden gelecek kararda: Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada, sanıklara verilen hapis cezalarına ilişkin sunulan istinaf başvuru dilekçeleri Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Narin Güran cinayeti davası! Gözler mahkemeden gelecek kararda: Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Narin Güran cinayeti davası! Gözler mahkemeden gelecek kararda: Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

Narin Güran cinayeti davası! Gözler mahkemeden gelecek kararda: Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "katılan" sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu, "müşteki" sıfatıyla baba Arif Güran ve sanık avukatları tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen istinaf başvuru dilekçelerine ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Narin Güran cinayeti davası! Gözler mahkemeden gelecek kararda: Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?

Mahkeme, 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları dilekçelerini değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderdi.

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