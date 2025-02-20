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Narin Güran cinayeti davası! Gözler mahkemeden gelecek kararda: Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
12:33
Narin Güran cinayeti davası! Gözler mahkemeden gelecek kararda: Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanıklara verilen cezalara itiraz edilirken dilekçeler de Bölge Adliye Mahkemesi'ne yollandı. Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın tahliyesi istenirken gözler mahkemeden gelecek kararda…