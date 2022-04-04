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Haberler Yaşam Naz Çağla Irmak kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Hakim dizisinin Ceren’i Naz Çağla Irmak kaç yaşında ve aslen nereli?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 15:49

Naz Çağla Irmak kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Hakim dizisinin Ceren’i Naz Çağla Irmak kaç yaşında ve aslen nereli?

Hakim dizisinde Ceren rolünü üstlenen güzel oyuncu Naz Çağla Irmak yaşı, hayatı, oynadığı dizi ve filmler gibi birçok konuda araştırılmaya başlandı. Kırgın Çiçekler dizisiyle dikkat çeken genç isim ardından ise son olarak Demir Kadın Neslican filmindeki performansıyla büyük ilgi gördü. İlk bölümüyle ekranlara gelen yapımda "Hakim dizisinin Ceren'i Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Naz Çağla Irmak yaşı, hayatı, oynadığı dizi ve filmler gibi hakkında merak edilen o detaylar...

Naz Çağla Irmak kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Hakim dizisinin Ceren’i Naz Çağla Irmak kaç yaşında ve aslen nereli?

Bu akşam ilk bölümüyle ekranlarda yerini alacak olan Hakim dizisinin Ceren'i Naz Çağla Irmak, dizide dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. 24 yaşındaki genç isim yer aldığı yapımlarda son dönemin ilgi çeken isimlerinden. Dizinin izleyenleri de "Hakim dizisinin Ceren'i Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Hakim dizisinin Ceren'i Naz Çağla Irmak yaşı, hayatı ve yer aldığı dizi filmler gibi detaylar...

Naz Çağla Irmak kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Hakim dizisinin Ceren’i Naz Çağla Irmak kaç yaşında ve aslen nereli?

NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?

Naz Çağla Irmak 31 Mayıs 1997 tarihi Ankara'da dünyaya geldi. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Hülya Gülşen Irmak'ın kızıdır. Dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçti.

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Naz Çağla Irmak kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Hakim dizisinin Ceren’i Naz Çağla Irmak kaç yaşında ve aslen nereli?

Bizim Evin Halleri dizisi ile profesyonel kariyerine adım atmış olsa da asıl çıkışını ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kırgın Çiçekler dizisi ile sağladı. 2019'da vizyona giren Çakallarla Dans 5 filminde yer aldı. En son Dostoyevski'nin Tiyatro sahnesine uyarlanan eseri "Westend – Batının Sonu" oyununda yer aldı.

Naz Çağla Irmak kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Hakim dizisinin Ceren’i Naz Çağla Irmak kaç yaşında ve aslen nereli?

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kırgın Çiçekler

Tövbeler Olsun

Demir Kadın Neslican

Amacı Olmayan Grup

Çakallarla Dans 5

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