Haberler Yaşam Naz Çağla Irmak kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Hakim dizisinin Ceren’i Naz Çağla Irmak kaç yaşında ve aslen nereli?

Giriş Tarihi: 04.04.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 15:49

Naz Çağla Irmak kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Hakim dizisinin Ceren’i Naz Çağla Irmak kaç yaşında ve aslen nereli?

Hakim dizisinde Ceren rolünü üstlenen güzel oyuncu Naz Çağla Irmak yaşı, hayatı, oynadığı dizi ve filmler gibi birçok konuda araştırılmaya başlandı. Kırgın Çiçekler dizisiyle dikkat çeken genç isim ardından ise son olarak Demir Kadın Neslican filmindeki performansıyla büyük ilgi gördü. İlk bölümüyle ekranlara gelen yapımda "Hakim dizisinin Ceren'i Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Naz Çağla Irmak yaşı, hayatı, oynadığı dizi ve filmler gibi hakkında merak edilen o detaylar...