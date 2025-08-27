Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Nazım Hikmet Şiirleri - En Güzel Nazım Hikmet Ran Sözleri, Aşk Şiirleri ve En Ünlü Eserleri
Giriş Tarihi: 27.08.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:25

Nazım Hikmet Şiirleri - En Güzel Nazım Hikmet Ran Sözleri, Aşk Şiirleri ve En Ünlü Eserleri

Türk edebiyatında aşk şiiri denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Nazım Hikmet, literatürde Mavi Gözlü Dev olarak da tanınır. Piraye, Ceviz Ağacı, Japon Balıkçısı, Tahirle Zühre Meselesi gibi pek çok şiiriyle hafızalara kazınan usta isim, en çok eseri bestelenen Türk şairlerdendir. Nazım Hikmet şiirleri hem biçim hem de içerik yönünden edebiyatımızda fark yaratmış, bu yönüyle usta şair serbest şiirin ölçüsü olarak tanınmıştır. İşte en güzel Nazım Hikmet Ran sözleri, aşk şiirleri ve ünlü eserleri.

Türk edebiyatına derin izler kazıyan ve çok sayıda şiir miras bırakan Nazım Hikmet Ran en güzel aşk şiirleri ve sözleri ile hafızalarda yer tutmaktadır. Türk şiiri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Nazım Hikmet şiirleri; aşk, doğa ve toplumsal meseleleri merkez alır. Bu noktada usta şairin hayatı, kitapları ve eserleri okullarda ders niteliğinde yer tutar. En güzel Nazım Hikmet Ran sözleri, aşk şiirleri ve en ünlü eserleri şunlar;

Nazım Hikmet Şiirleri

Nazım Hikmet'in en ünlü şiirleri şunlardır;

  • Seni Düşünmek
  • Bence Şimdi Sen De Herkes Gibisin
  • Tahirle Zühre Meselesi
  • Ben Senden Önce Ölmek İsterim
  • Seviyorum Seni
  • Yaşamaya Dair - I - II - III
  • Bir Ayrılış Hikayesi
  • Ceviz Ağacı
  • Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri
  • Mavi Liman
  • Yine Sana Dair
  • Vatan Haini
  • Davet
  • Bugün Pazar
  • Kerem Gibi
  • Yaşamak Seni Sevmek Gibi...
  • Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri
  • Hasret
  • Bulut mu Olsam
  • Karıma Mektup
  • Kız Çocuğu
  • Bu Vatana Nasıl Kıydılar
  • Gözlerin
  • Güneşi İçenlerin Türküsü
  • Japon Balıkçısı
Nazım Hikmet Sözleri

En güzel deniz: henüz gidilmemiş olandır.

En güzel çocuk: henüz büyümedi.

En güzel günlerimiz: henüz yaşamadıklarımız.

Ve sana söylemek istediğim en güzel söz: henüz söylememiş olduğum sözdür…

Gitmek sadece bir eylemdir. Unutmak ise kocaman bir devrim.

Nazım Hikmet İnsanlık Sözleri

Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu.

Şair başarılı olmak için, yapıtlarında maddi yaşamı aydınlatmak zorundadır.

Arkadaşlık ağaca benzer… Kurudu mu bir daha yeşermez.

Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.

Umuda bin kurşun sıksa da ölüm, unutma! Umuda kurşun işlemez gülüm.

İnsan, denizin olmadığı yerde umut adını martı olmalı.

Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya.

Geçtim putların ormanından baltalayarak, ne de kolay yıkılıyorlardı.

Büyük insanlığın toprağında gölge yok, sokağında fener, penceresinde cam, ama umudu var büyük insanlığın, umutsuz yaşanmıyor.

Yalnızlık insanlara çok şey öğretmiştir. Ama sen gitme cahil kalayım.

Nazım Hikmet Aşk Sözleri

Bulutlar geçiyor: haberlerle yüklü, ağır.

Buruşuyor hâlâ gelmeyen mektup avucumda.

Yürek kirpiklerin ucunda uzayıp giden toprak uğurlanır.

Benim bağırasım gelir: -"Pîrâye, Pîrâye!" diye…

Ayrılık yaklaşıyor her gün biraz daha, güzelim dünya elveda ve merhaba k â i n a t…

Sevgilim, bu ayak sesleri, bu katliamda hürriyetimi, ekmeğimi ve seni kaybettiğim oldu, fakat açlığın, karanlığın ve çığlıkların içinden güneşli elleriyle kapımızı çalacak olan gelecek günlere güvenimi kaybetmedim hiçbir zaman…

Biz; ince bel, ela göz, sütün bacak için sevmedik güzelim. Gümbür gümbür bir yürek diledik kavgamızda.

Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez unutma. Bil ki; giden dönüyorsa sevdiğinden değil, kaybettiğindendir aslında!

Sevdiğin müddetçe ve sevebildiğin kadar, sevdiğine her şeyini verdiğin müddetçe ve verebildiğin kadar gençsin.

Benim sevdasında bencil; ama yüreğinde sağlam sevdiğim. Aklıma gelişini seveyim: ne güzel darma duman ediyorsun beni.

Özlemin azı çoğu olmaz. Ağırdır işte!

Toprak, sevdiklerimizi aldığı için mi böyle güzel kokar.

Ve sana bugüne kadar söylemiş olduğum söz, henüz söylemediğim sözdür.