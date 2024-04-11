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Ne botoks ne mezoterapi! 50 yaşında bile 30'larında görünmenin sırrı buymuş meğer: "Bir kaşık..."
Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
10:29
Ne botoks ne mezoterapi! 50 yaşında bile 30'larında görünmenin sırrı buymuş meğer: "Bir kaşık..."
Botoks, basit bir çıkış yöntemi gibi görünse de elastikiyetini kaybetmiş, kuru ve yaşlı ciltten kurtulmanın yaygın olarak bilinmeyen çok sayıda doğal yöntemi var. Botoks tercih etmek yerine doğal yollarla yaşlanmayı çok daha yavaşlatabilirsiniz. İşte o formüller...