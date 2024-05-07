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Haberler Yaşam Ne kadar hiperaktifsiniz? 10 soruda kendinizi test edin...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 17:10

Ne kadar hiperaktifsiniz? 10 soruda kendinizi test edin...

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunuz (DEHB) olduğunu gösteren çok sayıda işaret vardır ve bunlardan bazıları gözden kaçabilir. Çoğu DEHB vakası 12 yaşın altındaki çocuklarda teşhis edilir, ancak yine de yetişkinlerde teşhis edilebilmektedir. Uzmanlara göre DEHB belirtileri yaşla birlikte düzelebilir ancak bu, sorunların sona erdiği anlamına gelmez.

Ne kadar hiperaktifsiniz? 10 soruda kendinizi test edin...

Uzmanlar, bazı belirtilerin diğer zihinsel sağlık sorunlarıyla örtüşebileceği ve insanların yaşam boyunca hissettiklerinin bir parçası olabileceği nedeniyle, kendi kendilerine teşhis koymaya çalışanlara karşı uyarıda bulundu.

Ne kadar hiperaktifsiniz? 10 soruda kendinizi test edin...

DEHB'niz olduğunu düşünüyorsanız o zaman bir doktorla veya terapistle konuşmak en doğru yoldur.

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Ne kadar hiperaktifsiniz? 10 soruda kendinizi test edin...

Uzmanlar dünya çapında 365 milyondan fazla kişinin DEHB hastası olduğunun düşünüldüğünü ancak birçok kişinin ilk başta bunun farkına bile varmayabileceğini söylüyor. Nöropsikolog Dede O'Shea, klinik psikolog Cristina Louk ve psikiyatrist Dr. Zishan Khan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda uzmana göre dikkat etmeniz gereken 10 işaret var.

Ne kadar hiperaktifsiniz? 10 soruda kendinizi test edin...

SIKLIKLA BİR ŞEYLERİ ERTELEME

Herkes ara sıra bir şeyleri erteler, ancak görünen o ki DEHB'li beyinler, beyinde zevk, tatmin ve motivasyon duygularını oluşturan dopamin adlı kimyasalın üretilmesiyle sonuçlanacak şeyleri hedefliyor.

Ne kadar hiperaktifsiniz? 10 soruda kendinizi test edin...

DEHB'si olan bir kişinin dopamini düşük olabilir, bu da rutin görevleri yerine getirmenin oldukça sıkıcı olabileceği anlamına gelir ve bu da bunun dışında herhangi bir şeyle ilgilenmelerine neden olur.

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