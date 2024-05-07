Haberler
Yaşam
Ne kadar hiperaktifsiniz? 10 soruda kendinizi test edin...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
17:10
Ne kadar hiperaktifsiniz? 10 soruda kendinizi test edin...
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunuz (DEHB) olduğunu gösteren çok sayıda işaret vardır ve bunlardan bazıları gözden kaçabilir. Çoğu DEHB vakası 12 yaşın altındaki çocuklarda teşhis edilir, ancak yine de yetişkinlerde teşhis edilebilmektedir. Uzmanlara göre DEHB belirtileri yaşla birlikte düzelebilir ancak bu, sorunların sona erdiği anlamına gelmez.