On bankanın katılımı ile vatandaşlara sağlanacak olan Nefes kredisi başvuru şartları gibi detaylar binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgınından negatif yönlü etkilenen esnafa finans sağlamak amacıyla bankalar tarafından verilecek krediye şimdiden ilgi oldukça büyük. Bu kapsamda "Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, hangi bankalar veriyor?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Beklenen açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geldi. Buna göre Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Akbank, YapıKredi Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtı ve detaylar…