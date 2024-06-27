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Haberler Yaşam Neron Aliye’den akılalmaz plan: İnternetten araştırdı, kroki çıkardı, kundakladı!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 09:30

Neron Aliye’den akılalmaz plan: İnternetten araştırdı, kroki çıkardı, kundakladı!

Konya'da kundaklanan araç olayından intikam çıktı! Aliye Ay işten çıkartılmasında sorumlu tuttuğu Yaşar Soycan'a karşı akılalmaz bir plan yaptı. 17 yaşındaki yeğeni ile birlikte günlerce keşif yaptı, Soycan'ın evinin yakınındaki noktaların krokisini çıkardı! Son olarak da araçları kundakladı. Film gibi intikamın detayları şok etkisi yarattı.

TOLGA YANIK
Neron Aliye’den akılalmaz plan: İnternetten araştırdı, kroki çıkardı, kundakladı!

14 Haziran günü gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesinde Yaşar Soycan (46) ve oğlu Cafer Soycan'ın üzerine kayıtlı iki otomobil, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Neron Aliye’den akılalmaz plan: İnternetten araştırdı, kroki çıkardı, kundakladı!

Araçlar kullanılamaz hale gelirken, Soycan, aynı zamanda uzaktan akrabası olan Aliye Ay'dan şüphelendiğini söyledi.

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Neron Aliye’den akılalmaz plan: İnternetten araştırdı, kroki çıkardı, kundakladı!

"BENİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI"

Bir fabrikada forklift operatörü olduğunu belirten Soycan, "Uzaktan akrabam Aliye Ay 2023 yılının Eylül ayında benim referansımla fabrikaya işe girdi. Aliye bir süre sonra davranışları nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı.

Neron Aliye’den akılalmaz plan: İnternetten araştırdı, kroki çıkardı, kundakladı!

Zaman zaman bu sorunlarla ilgili aracı oldum. Hatta eşimle birlikte evine gidip, nasihatlerde bulunduk. Davranışları nedeniyle işten çıkartıldı. Bu nedenle de beni sorumlu tutup, tehdit etmeye başladı" dedi.

Neron Aliye’den akılalmaz plan: İnternetten araştırdı, kroki çıkardı, kundakladı!

ALİYE VE YEĞENİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kundaklama ile ilgili çalışma başlattı. Gasp polisi yapılan çalışmalar sonrası Kundaklamayı Aliye Ay ile 17 yaşındaki yeğeni H.A'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Her iki şüpheli de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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