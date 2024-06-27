Haberler
Yaşam
Neron Aliye’den akılalmaz plan: İnternetten araştırdı, kroki çıkardı, kundakladı!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
09:30
Neron Aliye’den akılalmaz plan: İnternetten araştırdı, kroki çıkardı, kundakladı!
Konya'da kundaklanan araç olayından intikam çıktı! Aliye Ay işten çıkartılmasında sorumlu tuttuğu Yaşar Soycan'a karşı akılalmaz bir plan yaptı. 17 yaşındaki yeğeni ile birlikte günlerce keşif yaptı, Soycan'ın evinin yakınındaki noktaların krokisini çıkardı! Son olarak da araçları kundakladı. Film gibi intikamın detayları şok etkisi yarattı.