Neslin Güngen ile gizlice buluşmuş! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Otelde...

Bazı bayilerin sisteme kayıtlı olmadığı, hatta bazı bayilerde kayıtlı güzellik ve sağlık cihazlarının da bulunmadığı iddia edildi. Bazı güzellik merkezlerinde lazer başta olmak üzere farklı işlemlerden memnun kalmayan ve olumsuz sonuçlarla mağdur olan bazı müşterilerin bayilerden, bazı bayilerin de cihazların kötü olduğunu vurgulayarak Neslin-İnanç Güngen'den şikayetçi ve davacı oldukları, Güngen Çifti'nin de bayilerden işlemleri düzgün şekilde standartlara uygun yapmadıkları gerekçesiyle yine şikayetçi ve davacı oldukları iddia edildi.