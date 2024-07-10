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Haberler Yaşam Neslin Güngen ile gizlice buluşmuş! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Otelde...
Giriş Tarihi: 10.07.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 15:30

Neslin Güngen ile gizlice buluşmuş! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Otelde...

Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Fenomen Neslin Güngen ile kayıt dışı görüşmeler yapan vergi müfettişi de dün akşam gözaltına alındı. Operasyonla el konulan lüks araçlardan bazıları ve güzellik merkezi malzemeleri de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde basına sergilendi. İşte detaylar...

Emir SOMER
Neslin Güngen ile gizlice buluşmuş! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Otelde...

Türkiye genelinde 50 güzellik merkezleri bulunan Neslin Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de operasyonla gözaltına alındığı, toplamda 56 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu "Fenomenler" soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 61'e yükseldi. İddialara göre; gözaltında olan Neslin-İnanç Güngen Çifti, güzellik merkezi bayilerinin satışını üçüncü kişilere yaptı.

Neslin Güngen ile gizlice buluşmuş! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Otelde...

Bazı bayilerin sisteme kayıtlı olmadığı, hatta bazı bayilerde kayıtlı güzellik ve sağlık cihazlarının da bulunmadığı iddia edildi. Bazı güzellik merkezlerinde lazer başta olmak üzere farklı işlemlerden memnun kalmayan ve olumsuz sonuçlarla mağdur olan bazı müşterilerin bayilerden, bazı bayilerin de cihazların kötü olduğunu vurgulayarak Neslin-İnanç Güngen'den şikayetçi ve davacı oldukları, Güngen Çifti'nin de bayilerden işlemleri düzgün şekilde standartlara uygun yapmadıkları gerekçesiyle yine şikayetçi ve davacı oldukları iddia edildi.

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Neslin Güngen ile gizlice buluşmuş! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Otelde...

Öte yandan dün akşam saatlerinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Güngen ailesinin şirketlerine ait 1,5 milyar liralık para trafiğini soruşturan vergi müfettişi de gözaltına alındı.

Neslin Güngen ile gizlice buluşmuş! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Otelde...

Konuyu soruşturmakla görevli olan vergi müfettişinin özellikle Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşüp buluştuğu ortaya çıktı.

Neslin Güngen ile gizlice buluşmuş! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Otelde...

Bunun üzerine Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi müfettişini incelemeye aldı.

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