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Neslin Güngen ile gizlice buluşmuş! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Otelde...
Giriş Tarihi: 10.07.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
15:30
Neslin Güngen ile gizlice buluşmuş! Fenomenleri vergi müfettişi mi korudu? Otelde...
Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Fenomen Neslin Güngen ile kayıt dışı görüşmeler yapan vergi müfettişi de dün akşam gözaltına alındı. Operasyonla el konulan lüks araçlardan bazıları ve güzellik merkezi malzemeleri de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde basına sergilendi. İşte detaylar...