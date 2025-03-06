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Nevruz Bayramı nedir, ne zaman ve neden kutlanır? 2025 Nevruz Bayramı tarihi ve ritüelleri...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
15:54
Nevruz Bayramı nedir, ne zaman ve neden kutlanır? 2025 Nevruz Bayramı tarihi ve ritüelleri...
Havaların ısınması ve doğanın uyanışıyla birlikte Nevruz Bayramı'nın tarihi merak konusu oldu. Baharın gelişini simgeleyen ve yeni bir başlangıcı müjdeleyen bu özel gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı coğrafyalarda çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Başta Anadolu olmak üzere Orta Asya ve birçok bölgede büyük anlam taşıyan Nevruz'un kökeni, anlamı ve kutlama gelenekleri gündemdeki yerini aldı. Peki, Nevruz Bayramı hangi tarihte kutlanır ve bu özel gün nasıl karşılanır? İşte, Bahar Bayramı olarak bilinen Nevruz'un önemli ritüelleri