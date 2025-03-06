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Haberler Yaşam Nevruz Bayramı nedir, ne zaman ve neden kutlanır? 2025 Nevruz Bayramı tarihi ve ritüelleri...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 15:54

Nevruz Bayramı nedir, ne zaman ve neden kutlanır? 2025 Nevruz Bayramı tarihi ve ritüelleri...

Havaların ısınması ve doğanın uyanışıyla birlikte Nevruz Bayramı'nın tarihi merak konusu oldu. Baharın gelişini simgeleyen ve yeni bir başlangıcı müjdeleyen bu özel gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı coğrafyalarda çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Başta Anadolu olmak üzere Orta Asya ve birçok bölgede büyük anlam taşıyan Nevruz'un kökeni, anlamı ve kutlama gelenekleri gündemdeki yerini aldı. Peki, Nevruz Bayramı hangi tarihte kutlanır ve bu özel gün nasıl karşılanır? İşte, Bahar Bayramı olarak bilinen Nevruz'un önemli ritüelleri

Nevruz Bayramı nedir, ne zaman ve neden kutlanır? 2025 Nevruz Bayramı tarihi ve ritüelleri...

Türk dünyasında köklü bir geçmişe sahip olan Nevruz'un kökeni, II. yüzyıl Pers kaynaklarına dayanıyor. Bu bayramın en belirgin simgelerinden biri ise her yıl yakılan Nevruz ateşi. Baharın gelişini karşılamak için ateşin üzerinden atlanarak kutlamalar yapılıyor. Peki, Nevruz Bayramı hangi gün ve nasıl kutlanır? İşte Bahar Bayramı'na dair bilinmesi gerekenler…

Nevruz Bayramı nedir, ne zaman ve neden kutlanır? 2025 Nevruz Bayramı tarihi ve ritüelleri...

NEVRUZ NEDİR?

Uzun ve sert kış aylarından sonra tabiatın baharla yeniden canlanmasını sembolize eden nevruz, Orta Asya'dan Anadolu'ya birçok coğrafyada toplumsal birliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlayan içeriğiyle yaşatılıyor.

Çin kaynaklarında, milattan önce 3. yüzyılda Hunların bahar aylarında şenlik düzenlediğinin yer alması dolayısıyla geçmişi o yıllara kadar dayandırılan nevruz, Türklerin Ergenekon'dan çıkış günü olarak da kabul ediliyor.

Kelime olarak "yeni gün" anlamına gelen bu özel günde, tabiatın canlanmasıyla yeni bir yılın başladığına ve ne kadar bolluk, bereket, yardımlaşma ve dayanışmayla geçirilirse tüm senenin o şekilde geçeceğine inanılıyor.

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Nevruz Bayramı nedir, ne zaman ve neden kutlanır? 2025 Nevruz Bayramı tarihi ve ritüelleri...

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Nevruz Bayramı her sene 21 Mart'ta kutlanır. Nevruz'un her yıl bu tarihte kutlanmasının ise bir nedeni var. Güneş 21 Mart'a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık verirken, bu denge 21 Mart'ta eşitlenip, daha sonra kuzey yarımküre lehine bozuluyor.

Nevruz 2024 yılında 21 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Nevruz Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almadığı için bugün de kamu kurumlarıyla eğitim kuruluşları kapalı olmayacak.

Nevruz Bayramı nedir, ne zaman ve neden kutlanır? 2025 Nevruz Bayramı tarihi ve ritüelleri...

NEVRUZ NEDEN KUTLANIR?

Orta Asya'dan Balkanlara kadar uçsuz bucaksız bir coğrafyada insanlar tarafından farklı şekillerde kutlanmaktadır. Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür.

Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Bu ise bahar mevsiminin gelişinin habercisidir. Tüm bunlar sayesinde 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak benimsenmiş ve yeni gününün gelişi bayram olarak kutlanılmaya başlanmış.

Nevruz Bayramı nedir, ne zaman ve neden kutlanır? 2025 Nevruz Bayramı tarihi ve ritüelleri...

NEVRUZ RİTÜELLERİ || NEVRUZ'DA NE YAPILIR?

Orta Asya, Anadolu, İran coğrafyasında yoğun kutlanan Nevruz Bayramı'nın ritüelleri, nesilden nesile aktarılıyor.

Eski yılın bittiği, yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor. Eşya ve hayvanların da ruhlarının arınması için eşyalar tütsüleniyor, hayvanlar ateş arasından geçiriliyor.