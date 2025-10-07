Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri
Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:14

Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri

Hayatın anlamını, insanın iç dünyasındaki çatışmaları ve varoluşun karmaşık doğasını derinlemesine irdeleyen sözler, Friedrich Nietzsche'nin düşünce dünyasından doğar. Kısa ama sarsıcı, uzun ama düşündürücü Nietzsche sözleri; adalet, insan, hiçlik ve aşk üzerine benzersiz bir bakış açısı sunar. Hem felsefe tutkunları için ilham verici hem de yaşam üzerine düşünenler için rehber niteliğinde olan bu sözler, insan ruhunun sınırlarını sorgulatır. İşte Nietzsche'nin eserlerinden derlenen en etkileyici ve anlamlı alıntılar…

Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri

Nietzsche, kalemiyle insanın varoluş sancılarını, gücün ve iradenin anlamını, ahlakın sınırlarını sarsıcı bir derinlikle ele alır. Onun sözleri, insan ruhunu sarsan, sorgulamaya ve kendi benliğini yeniden keşfetmeye çağıran felsefi bir yankı gibidir. Kısa ya da uzun fark etmez; her Nietzsche sözü, zihni kışkırtır, düşünceyi keskinleştirir ve hayatın çıplak gerçeğiyle yüzleştirir. İşte Nietzsche'nin adalet, insan, hiçlik ve aşk üzerine en etkileyici sözlerinden bazıları…

Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri

NIETZSCHE SÖZLERİ

Aslında kötülüklerin en kötüsüdür umut, çünkü insanın çektiği eziyeti uzatır.

Bu ahlaktır: Bilmeyeceksin.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri

Kadın gençken çiçekli bir mağaradır. Yaşlanınca mağaradan bir ejderha çıkar.

Yazar ağzını kapamalıdır ki eseri kendininkini açsın

Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri

Doğru, yaşamayı seviyoruz; ona alışmış olduğumuzdan değil ama sevmeye alışmış olduğumuzdan.

Hiçbir kişi, kesin olarak kendiniz geçmeniz gereken yaşamın akıntısı üzerinde bir köprü inşa edemez, hiçbir kişi ancak sen kendinle ve tek başına.

Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri

Psikolojik bir durum olarak nihilizme önce tüm olaylarda var olmayan bir anlam bulmaya çalıştığımızda ulaşmış olacağız. Böylece arayan muhtemelen cesaretini kaybedecektir. Nihilizm bu durumda güç israfının kabul edilişi, yararsızlığın sancısı, güvensizlik, kendine hakimiyeti geri almak ve yeniden edinmek için her türlü imkandan yoksunluk - kişinin sanki kendini fazla uzunca bir süre aldatmış gibi kendi kendinden utanmasıdır.

Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri

Ahlâk, eleştiren elleri ve işkence aletlerini kendisinden uzak tutmak için sadece her türlü korku aracına hükmetmekle kalmaz: Onun güvencesi, kullanmasını çok iyi bildiği bir tür göz boyama sanatında yatar: nasıl "coşturulacağını" bilir. Sık sık, tek bir bakışla eleştirici iradeyi felç etmeyi, hatta kendi tarafına çekmeyi başarır.

Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri

Kiminin yalnızlığı hastanın kaçışıdır; kiminin yalnızlığıysa, hastalardan kaçıştır.

Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri

Korkuyu bilen, ama onu yenende vardır yürek; uçurumu gören, ama gururla bakanda.
Uçurumu gören, ama kartal gözleriyle bakanda, uçurumu kartal pençeleriyle kavrayanda vardır yürek.

Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri

Her şey gider, her şey geri gelir, sonrasızca döner varlık çarkı. Her şey ölür, her şey yine çiçeklenir; sonrasızca sürer varlık yılı.

Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri

Kimse öfkeli insan kadar çok yalan söyleyemez.

Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri

Canavarlarla savaşanlar, sonunda canavar olmamaya dikkat etmelidirler. Ve bir boşluğa uzun süre bakarsan, boşluk da sana bakar.

Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri

Bana yalan söylemiş olman değil, benim sana artık inanmamam, sarstı beni.

Nietzsche Sözleri - Nietzsche’nin Adalet, İnsan, Hiçlik, Aşk Üzerine En Güzel Sözleri

Nereden geldiğiniz değil, nereye gittiğiniz belirlesin bundan sonra şerefinizi!