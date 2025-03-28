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Niğde bayram namazı saati! 2025 Niğde'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
20:13
Niğde'de Ramazan Bayramı heyecanı coşkuyla bekleniyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesiyle birlikte bayram sevinci tüm şehri sararken, vatandaşlar manevi huzur içinde bayram namazını eda etmek için camilere akın edecek. 30 Mart Pazar sabahı bayram namazıyla başlayan kutlamalar, manevi huzur içinde saf tutan vatandaşların bayramlaşmasıyla devam edecek. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Niğde'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Niğde bayram namazı saati...