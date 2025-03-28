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Haberler Yaşam Niğde bayram namazı saati! 2025 Niğde'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 20:13 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 20:13

Niğde bayram namazı saati! 2025 Niğde'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Niğde'de Ramazan Bayramı heyecanı coşkuyla bekleniyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesiyle birlikte bayram sevinci tüm şehri sararken, vatandaşlar manevi huzur içinde bayram namazını eda etmek için camilere akın edecek. 30 Mart Pazar sabahı bayram namazıyla başlayan kutlamalar, manevi huzur içinde saf tutan vatandaşların bayramlaşmasıyla devam edecek. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Niğde'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Niğde bayram namazı saati...

Niğde bayram namazı saati! 2025 Niğde’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı'nı büyük bir heyecan ve mutlulukla karşılamaya hazırlanıyor. Bayramın en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, camilerde kalabalık cemaatlerle, birlik ve beraberlik duygusu içinde kılınacak. Peki, Niğde'de bayram namazı saati ne zaman olacak? İşte, Niğde bayram namazı saati

Niğde bayram namazı saati! 2025 Niğde’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 30 Mart Pazar 1. Günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 81 il için bayram namazı saati merak konusu oldu.

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Niğde bayram namazı saati! 2025 Niğde’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşte Niğde Bayram namazı saati;

Niğde'de bayram namazı bu yıl 6.59'da kılınacak.

NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

Niğde bayram namazı saati! 2025 Niğde’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı, Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan, iki rekâttan oluşan bir namazdır. Cemaatle kılınması sünnet olan bu namaz, özel tekbirleriyle diğer namazlardan farklılık gösterir. İşte bayram namazının kılınışı:

Bayram Namazının Kılınışı
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet edilir.
İlk Tekbirler: İmam "Allahu Ekber" diyerek namaza başlar, cemaat de tekbir alarak ellerini kaldırır ve bağlar.
Zammı Sure: İmam Fatiha suresini ve ardından bir sure okur, cemaat ise sessizce dinler.
Ek Tekbirler: Rükûa gitmeden önce üç defa tekbir alınır:
Birinci ve ikinci tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yana bırakılır.
Üçüncü tekbirde eller kaldırılmadan bağlanır.
Rükû ve Secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılarak ikinci rekâta kalkılır.
İkinci Rekât:İmam Fatiha ve bir sure okur.
Rükûdan önce üç defa tekbir alınır. Üçüncü tekbirde eller yana bırakılır.
Dördüncü tekbirle rükûya gidilir ve secdeler yapılarak oturulur.
Tahiyyat ve Selam: Son olarak "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve dualar okunur, ardından sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Niğde bayram namazı saati! 2025 Niğde’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZININ FAZİLETİ
Bayram namazı, Müslümanların birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren önemli bir ibadettir. Kardeşlik duygularını güçlendirir ve sosyal dayanışmayı artırır. Ayrıca, Allah'a şükür ifadesi olarak büyük sevap kazandırır.