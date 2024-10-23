Giriş Tarihi: 23.10.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
13:24
Nihal Babayiğit'i öldüren şahıs suçu aynı evde yaşadığı kadına attı: "Israrla cinayeti üstlenmemi istedi"
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen olayda kaybolduktan 9 ay sonra cesedi ormanda bulunan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 25 yaşındaki Mehmet Basık, cinayeti dini nikahla birlikte yaşadığı 25 yaşındaki işitme engelli Başak G.'nin işlediğini öne sürdü. "Niye öldürdün" dediğimde "İşitme engelliyiz bize bir şey olmaz. Hapse girmeyiz" dedi. İşte detaylar…