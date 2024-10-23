Nihal Babayiğit'i öldüren şahıs suçu aynı evde yaşadığı kadına attı: "Israrla cinayeti üstlenmemi istedi"

"İŞİTME ENGELLİYİZ HAPSE GİRMEYİZ"

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından olayla ilgili davanın görülmesine Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Basık katılırken, tutuksuz sanık Başak G. yer almadı. Nihal Babayiğit'in yakınları ve tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. İşitme engelli Mehmet Basık, işaret dili uzmanı yardımıyla yaptığı savunmada, Nihal Babayiğit'le dini nikahla bir süre yaşayıp ayrıldıklarını, daha sonra yeniden birleştiklerini anlattı. Ayrıldıkları dönemde Ankara'da diğer sanık Başak G. ile dini nikah yaptıklarını söyleyen Basık, "Bir süre sonra Başak G. hamile kaldı. Daha sonra çalışmak için Serik'e döndüm. Bu sırada Nihal ile Başak G. birbirlerinden haberdar oldu ve telefonda tartıştılar. Olay günü Nihal, Başak G. ve ben Antalya'da bir kafede buluştuk. Aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Kavga ettiler. Küfürleştiler. Daha sonra Serik'e geçtik. 03.00'te ormana gittik. Burada Başak G., Nihal'i biri boğazından olmak üzere 2- 3 kez bıçaklayarak öldürdü. 'Niye öldürdün' dediğimde 'İşitme engelliyiz bize bir şey olmaz. Hapse girmeyiz' dedi. Daha sonra otobüsle Ankara'ya gittik" dedi. Mehmet Basık, cinayetin ardından Nihal'in fotoğraflarının Başak G. tarafından çekildiğini ve işitme engelli arkadaşlarına gönderildiğini iddia etti.