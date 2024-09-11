Giriş Tarihi: 11.09.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
13:29
Nihal Candan’da şaşırtan sözler: Mal varlığım bir iki çanta bir iki ayakkabı olabilir!
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılandıkları davaya devam edildi. Davada savunma yapan Nihal Candan, "Ben veganım bahsedilen toplantıların et restoranında yapıldığı söyleniyor. Orada uzun süre kalamam, et yenildiği için midem bulanır. Benim araç satışı ile ilgili olaylar hakkında bilgim yoktur. Faruk Çiçek isimli kişiyle şu an evliyim ama o da bana boşanma davası açtı. Teşekkürler Türkiye" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Nihal Candan, savunmasının devamında ise şunları söyledi...