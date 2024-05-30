Nihat Salih cinayetinde detaylar kan dondurdu: Önce boğdu sonra balta ile…

BEYAZ KOVA VE KANLI BATTANİYE KRİMİNALE GÖNDERİLDİ

Elde edilen bu çalışmaların ardından şüpheli olarak gözaltına alınan Bilal D.'nin çöp boşalttığı beyaz kova, çöp konteynerinde bulunan kanlı battaniye ve öldürülen Nihat Salih'in başında bulunan takke, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Beyaz kovada, maktul Nihat Salih'in DNA'sının olup olmadığına dair iz arandı. Takke ve kanlı battaniye de şüpheli Bilal D.'nin izleri arandı.