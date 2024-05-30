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Haberler Yaşam Nihat Salih cinayetinde detaylar kan dondurdu: Önce boğdu sonra balta ile…
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 09:32

Nihat Salih cinayetinde detaylar kan dondurdu: Önce boğdu sonra balta ile…

Türkiye'yi sarsan vahşet, önceki gün İstanbul'da yaşandı. 4 farklı çöp konteynerinde erkek cesedine ait parçalara rastlandı. Yapılan incelemelerde 16 parçaya ayrıldığı belirlenen cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Maktulün, olay gecesi son olarak yakın arkadaşı olan Bilal D.'nin evine gittiği bilgisine ulaşıldı. Nihat Salih'in başının olduğu beyaz kovayı çöpe boşaltan Bilal D. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Bilal D.'nin evinde cinayet aletine ulaşıldı. İşte korkunç cinayetin ayrıntıları…

Yunus Emre KAVAK
Nihat Salih cinayetinde detaylar kan dondurdu: Önce boğdu sonra balta ile…

Kan donduran olay İstanbul Pendik'te yaşandı. Pazartesi günü 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde 16 parçaya ayrıldığı belirlenen cesedin 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu anlaşıldı.

Nihat Salih cinayetinde detaylar kan dondurdu: Önce boğdu sonra balta ile…

Olay sonrası çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinde, beyaz kovayı çöpe boşalttığını tespit ettikleri 39 yaşındaki Bilal D. gözaltına alındı.

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Nihat Salih cinayetinde detaylar kan dondurdu: Önce boğdu sonra balta ile…

ÇÖP ATTIM DEDİĞİ KONTEYNERDE NİHAT SALİH'İN KAFASI BULUNDU

Görüntülerde, Bilal D., kovayı daha sonra yeşillik alana attığı görüldü. İfadesinde olayla ilgisinin olmadığını iddia eden Bilal D.'nin beyaz kovayı boşalttığı çöp konteynerinde, öldürülen Nihat Salih'in parçalanmış cesede ait kafası bulunduğu ortaya çıktı.

Nihat Salih cinayetinde detaylar kan dondurdu: Önce boğdu sonra balta ile…

BEYAZ KOVA VE KANLI BATTANİYE KRİMİNALE GÖNDERİLDİ

Elde edilen bu çalışmaların ardından şüpheli olarak gözaltına alınan Bilal D.'nin çöp boşalttığı beyaz kova, çöp konteynerinde bulunan kanlı battaniye ve öldürülen Nihat Salih'in başında bulunan takke, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Beyaz kovada, maktul Nihat Salih'in DNA'sının olup olmadığına dair iz arandı. Takke ve kanlı battaniye de şüpheli Bilal D.'nin izleri arandı.

Nihat Salih cinayetinde detaylar kan dondurdu: Önce boğdu sonra balta ile…

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: BENİM OLAYLA BİR ALAKAM YOK!

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli Bilal D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "İşe giderken çöp gördüm onu çöpe attım. Kovanın içinde ne vardı bilmiyorum benim olayla bir alakam yok" dediği öğrenildi.

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