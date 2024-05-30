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Nihat Salih cinayetinde detaylar kan dondurdu: Önce boğdu sonra balta ile…
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
09:32
Nihat Salih cinayetinde detaylar kan dondurdu: Önce boğdu sonra balta ile…
Türkiye'yi sarsan vahşet, önceki gün İstanbul'da yaşandı. 4 farklı çöp konteynerinde erkek cesedine ait parçalara rastlandı. Yapılan incelemelerde 16 parçaya ayrıldığı belirlenen cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Maktulün, olay gecesi son olarak yakın arkadaşı olan Bilal D.'nin evine gittiği bilgisine ulaşıldı. Nihat Salih'in başının olduğu beyaz kovayı çöpe boşaltan Bilal D. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Bilal D.'nin evinde cinayet aletine ulaşıldı. İşte korkunç cinayetin ayrıntıları…