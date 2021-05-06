Nisan ayı kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Bilgin Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusunu yanıtladı!

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberi ile Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri de Bakan Vedat Bilgin tarafından duyurulmuş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına ait yanıtı da vermiş oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili detaylar ödenekten yararlanan vatandaşların gündemine taşınıyor. Buna göre; Bu ay Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte tüm detaylar…