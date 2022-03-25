Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Nisan bereketiyle geliyor! Kamu işçisine 2 bin 168 TL, emekliye 1665 TL! İlave tediye, ikramiye...
Giriş Tarihi: 25.03.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 14:31

Nisan bereketiyle geliyor! Kamu işçisine 2 bin 168 TL, emekliye 1665 TL! İlave tediye, ikramiye...

Nisan ayında gerek kamu işçileri gerekse binlerce emeklinin beklediği tediye ödemeleri ve bayram ikramiyesi ödemeleriyle çifte bayram yaşanacak. Nisan ayına kısa bir süre kala konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanmış oldu. Hal böyleyken "Tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Tediyenin ilk taksidi bilindiği üzere Ocak ayında hesaplara geçmişti. Nisan ayında milyonlarca vatandaşın beklediği ödemeler hesaplarda olacak. Peki, 2022 Tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ödeme tarihleri ve detaylar...

Nisan bereketiyle geliyor! Kamu işçisine 2 bin 168 TL, emekliye 1665 TL! İlave tediye, ikramiye...

Tediye ödeme tarihleri için geri sayım başladı. Bu yıl Nisan ayında adeta vatandaşların ceplerini dolduracak ödemeler yapılacak. Emekli ve kamu işçilerini sevindirecek tediyelerin ikinci taksidiyle Ramazan bayramı dolayısıyla yatacak emekli bayram ikramiyesi bu ay sonunda hesaplara geçecek. Bu kapsamda "Tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, kim ne kadar alacak? İşte tediye ödeme tarihleriyle tüm detaylar...

Nisan bereketiyle geliyor! Kamu işçisine 2 bin 168 TL, emekliye 1665 TL! İlave tediye, ikramiye...

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2022 NE ZAMAN?

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nisan bereketiyle geliyor! Kamu işçisine 2 bin 168 TL, emekliye 1665 TL! İlave tediye, ikramiye...

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme brüt 2 bin 168 lira olacak.

Nisan bereketiyle geliyor! Kamu işçisine 2 bin 168 TL, emekliye 1665 TL! İlave tediye, ikramiye...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

Son dakika haberleri...Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi.

Nisan bereketiyle geliyor! Kamu işçisine 2 bin 168 TL, emekliye 1665 TL! İlave tediye, ikramiye...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

SON DAKİKA