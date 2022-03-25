Nisan ayında gerek kamu işçileri gerekse binlerce emeklinin beklediği tediye ödemeleri ve bayram ikramiyesi ödemeleriyle çifte bayram yaşanacak. Nisan ayına kısa bir süre kala konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanmış oldu. Hal böyleyken "Tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Tediyenin ilk taksidi bilindiği üzere Ocak ayında hesaplara geçmişti. Nisan ayında milyonlarca vatandaşın beklediği ödemeler hesaplarda olacak. Peki, 2022 Tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ödeme tarihleri ve detaylar...