Tediye ödeme tarihleri için geri sayım başladı. Bu yıl Nisan ayında adeta vatandaşların ceplerini dolduracak ödemeler yapılacak. Emekli ve kamu işçilerini sevindirecek tediyelerin ikinci taksidiyle Ramazan bayramı dolayısıyla yatacak emekli bayram ikramiyesi bu ay sonunda hesaplara geçecek. Bu kapsamda "Tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, kim ne kadar alacak? İşte tediye ödeme tarihleriyle tüm detaylar...