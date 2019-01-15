Nişantaşı'nda moda tasarımcısıydı köyüne döndü ve çiftçi oldu

"15 yıldır Tekirdağ'dayım, burada çok mutluyum, traktör kullanıyorum, tarlada çalışıyorum, tarlamı sürüyorum, soğan ekiyorum, ilaçlama yapıyorum. 15 yıllık Ziraat Odası'na kayıtlıyım. Ziraat Odası'nda çiftçilik belgelerim var. Çok mutluyum, yaptığım işten. Şu anda ekim ayında buğday ekmiştik, onlarla ilgileniyorum. Buğdaylarımız elli santimetre boyuna ulaştı. Nisan, mayıs aylarında da ayçiçeği ekimi yapıyoruz. Allah nasip ederse haziran ayı gibi de hasadını yapacağız.

Aynı zamanda organik tarımla da uğraşıyorum. Hiç hormon, kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan organik soğan üretimi yaptım. Çok güzel oldu. Şimdilik kendi ürünlerimizi kullandığımız yiyebileceğimiz kadar üretiyorum. Organik tarıma baklagillerle devam edeceğim. Nohut, fasulye ve bakla tarzı ürünler ekeceğim. İnşallah hedefim bunların satışını da yapıp gelir elde etmek."