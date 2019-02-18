Normal doğumu arttırmak için annelere beş yıldızlı hizmet veriyorlar!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında geçen yıl beş yıldızlı otel konforunda oluşturulan özel odalarda çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, jakuzi, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ve televizyon bulunuyor.
Odalarda kalan anne adayları, istedikleri zaman ücretsiz kuaför hizmeti de alabiliyor. Hastane bünyesinde çalışan bayan kuaförü, anne adaylarına doğum öncesi ve sonrasında istedikleri zaman motivasyon sağlamak amacıyla saç bakımı ve makyaj yapıyor.