Normal doğumu arttırmak için annelere beş yıldızlı hizmet veriyorlar!

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Eda Türe, anne ve anne adaylarının hastane ortamında kendilerini daha iyi hissetmeleri için onlara kuaförlük hizmeti de vermeye başladıklarını söyledi.

Türe, "Hastanemizde beş yıldızlı otel konforunda keyifli doğum ünitelerimiz var. Burada suda doğum, yani jakuzide doğum yapan anne adaylarına yeni bir hizmet olarak kuaförlük hizmeti vermeye başladık. Doğum yapan veya yapacak anne adaylarımız dışarıdan kuaförlük hizmeti alamadığı için biz de bu hizmeti onların ayağına getirdik." dedi.