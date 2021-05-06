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Giriş Tarihi: 05.05.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 09:18

Noterler ve , çalışıyor mu? Tam kapanmada bugün PTT ve noterler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Tam kapanma ve kesintisiz sokağa çıkma yasağı devam ederken birçok detay da merak ediliyor. Bunların başında, noterler ve , çalışıyor mu sorusu geliyor. Noterler ve PTT aracılığı ile çeşitli işlemlerini gerçekleştirecek olanlar, bu kurumların saat kaçta açılıp kaçta kapandığını öğrenmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile noterler ve PTT çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor konusu netllik kazandı. İşte, PTT ve , çalışıyor mu ve kaçta açılıyor/kapanıyor konusuyla ilgili bilgiler

Noterler ve PTT açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada bugün PTT ve noterler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Noterler ve , çalışıyor mu sorusu, bu kurumlara gitmeyi düşünenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Tam kapanma süreci ile beraber PTT ve noterlerin açılış - kapanış saatleri merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanırken tam kapanmada noterler ve PTT açık mı, çalışıyor mu konusu netlik kazandı. Öte yandan, PTT ve noterler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusu da cevap buldu. İşte, sokağa çıkma yasağında noterler ve PTT açık mı konusuyla ilgili gelişmeler

Noterler ve PTT açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada bugün PTT ve noterler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

YASAKLARDA NOTERLER AÇIK MI?

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını bildirdi.

ürkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelgede noterliklerin de çalışacak kurumlar arasında gösterildiğini anımsattı.

Bu süreçte yurt çapında herhangi aksamaya meydan vermemek için nöbetçi noterliklerin hizmet sunacağını belirten Cin, şöyle konuştu:

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Noterler ve PTT açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada bugün PTT ve noterler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

"Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek."

Tam kapanma sürecinde çalışacak noterliklere ait bilgilerin Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edileceğini bildiren Cin, bu şekilde vatandaşların ikametlerine en yakın noterden hizmet alabileceğini kaydetti.

Vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabileceğini hatırlatan Cin, bu süreçte çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacağını aktardı.

Noterler ve PTT açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada bugün PTT ve noterler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA PTT AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf olacaktır.

Noterler ve PTT açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada bugün PTT ve noterler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

YASAKLARDA PTT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Tam kapanma sürecine göre yapılan düzenlemeler ile PTT şubeleri bu süreçte hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecekler.

PTT genel müdürlükleri hafta içi ile aynı saatler arasında hizmet vermektedir. Dağıtım merkezleri ise Cumartesi günleri 08:30 ile 17:30 saatleri arasında müşterilerine hizmet verir. Genel müdürlüklerin çalışma saatleri illere göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı illerde bulunan PTT genel müdürlükleri yarım gün çalışma uygulamaktadır.

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