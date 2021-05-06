Noterler ve PTT açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada bugün PTT ve noterler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Noterler ve PTT açık mı, çalışıyor mu sorusu, bu kurumlara gitmeyi düşünenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Tam kapanma süreci ile beraber PTT ve noterlerin açılış - kapanış saatleri merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanırken tam kapanmada noterler ve PTT açık mı, çalışıyor mu konusu netlik kazandı. Öte yandan, PTT ve noterler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusu da cevap buldu. İşte, sokağa çıkma yasağında noterler ve PTT açık mı konusuyla ilgili gelişmeler