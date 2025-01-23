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Haberler Yaşam O çarşafları ben bağladım! Bolu’daki otelin şefi canını nasıl kurtardığını anlattı
Giriş Tarihi: 23.01.2025 12:12 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:22

O çarşafları ben bağladım! Bolu’daki otelin şefi canını nasıl kurtardığını anlattı

Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında yaralı olarak kurtulan vatandaşların Abant İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor. Burada tedavi görenlerden birisi de sosyal medyada gündem olan çarşafları bağlayarak 3. Kattaki odasından aşağı inen restoran şefi Reşat Bölük. Bacağından ameliyat olan Bölük; "Gürültüyle uyandım oda duman içindeydi. Kapıyı açtım merdivenler görünmüyordu. Kapının etrafına havluyu ıslatıp sardım kapattım. Sonra aklıma çarşaf nevresimler geldi. Onları peş peşe bağlayıp çatının üzerine imdim. O sırada bacağım kırılmış. Ameliyat oldum şu an durumum daha iyi" dedi.

Yunus Emre KAVAK
Kerim CENGİL
O çarşafları ben bağladım! Bolu’daki otelin şefi canını nasıl kurtardığını anlattı

Kartalkaya'daki otel faciasında camdan sarkıttığı çarşafla hayatını kurtaran kişinin otelin restoran şefi Reşat Bölük olduğu ortaya çıktı. İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bölük bacağından ameliyat oldu.

O çarşafları ben bağladım! Bolu’daki otelin şefi canını nasıl kurtardığını anlattı

Cehennemden kurtulmayı başaran Bölük o anları hastana odasında anlattı. Bölük; "Ben restoranda şef olarak çalışıyordum. Odam otelin 3. Katında bulunuyordu tek başıma kalıyordum. Yangın başlayınca beni aşağı katta kalan bir arkadaşım aradı. Abi yangın var kalk dedi onun telefonuyla uyandım" dedi.

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O çarşafları ben bağladım! Bolu’daki otelin şefi canını nasıl kurtardığını anlattı

"ODANIN KAPISINA ISLAK HAVLU SARDIM"

Uyandığımda odam dumanlar içindeydi diyen restoran şefi Reşat Bölük; "Kapıyı açtım koridorda dumanlar daha fazlaydı. Göz gözü görmüyordu.

O çarşafları ben bağladım! Bolu’daki otelin şefi canını nasıl kurtardığını anlattı

Havluyu ıslattım kapıya sarıp tekrar kapattım. Camdan baktım insanlar bana bağırıyorlardı. Bende çarşafları ve nevresimleri birbirine bağladım onları küçük bir iple peteğe bağladım.

O çarşafları ben bağladım! Bolu’daki otelin şefi canını nasıl kurtardığını anlattı

Ardından çatının üzerine sarktım. Oraya doğru düştüm. O sırada ayağım kırıldı. Alt kattan çatının üzerine inen arkadaşlar beni oradan çıkardı" ifadelerini kullandı.

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