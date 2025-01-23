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O çarşafları ben bağladım! Bolu’daki otelin şefi canını nasıl kurtardığını anlattı
Giriş Tarihi: 23.01.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
12:22
O çarşafları ben bağladım! Bolu’daki otelin şefi canını nasıl kurtardığını anlattı
Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında yaralı olarak kurtulan vatandaşların Abant İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor. Burada tedavi görenlerden birisi de sosyal medyada gündem olan çarşafları bağlayarak 3. Kattaki odasından aşağı inen restoran şefi Reşat Bölük. Bacağından ameliyat olan Bölük; "Gürültüyle uyandım oda duman içindeydi. Kapıyı açtım merdivenler görünmüyordu. Kapının etrafına havluyu ıslatıp sardım kapattım. Sonra aklıma çarşaf nevresimler geldi. Onları peş peşe bağlayıp çatının üzerine imdim. O sırada bacağım kırılmış. Ameliyat oldum şu an durumum daha iyi" dedi.