O çarşafları ben bağladım! Bolu’daki otelin şefi canını nasıl kurtardığını anlattı

Cehennemden kurtulmayı başaran Bölük o anları hastana odasında anlattı. Bölük; "Ben restoranda şef olarak çalışıyordum. Odam otelin 3. Katında bulunuyordu tek başıma kalıyordum. Yangın başlayınca beni aşağı katta kalan bir arkadaşım aradı. Abi yangın var kalk dedi onun telefonuyla uyandım" dedi.