O ilçemizden bağımsız aday oldu! İşte Türkiye’nin en genç belediye başkanı

"BU BAŞARI HEPİMİZİN"

5 yıl boyunca Kalkım Beldesine Belediye Başkanı olacak olan Zeynep Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim.