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O ilçemizden bağımsız aday oldu! İşte Türkiye’nin en genç belediye başkanı
Giriş Tarihi: 01.04.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
16:03
O ilçemizden bağımsız aday oldu! İşte Türkiye’nin en genç belediye başkanı
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesinde seçimlere bağımsız olarak giren 22 yaşındaki Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı oldu. Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma ünvanını kazanan Zeynep Çelik, "Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım" dedi.