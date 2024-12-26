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O ilimizde akılalmaz olay: Ayni yerde ikinci defa kaza yaptı! Bu sefer kurtulamadı!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
10:29
O ilimizde akılalmaz olay: Ayni yerde ikinci defa kaza yaptı! Bu sefer kurtulamadı!
Kütahya'da ailesinin haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki Bahadır Yasin Bozbey, otomobiliyle düştüğü Porsuk Çayı'nda ölü bulundu. Bozbey'in geçen yıl da aynı bölgede kaza yaptığı, olaydan yara almadığı öğrenildi.