Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam O ilimizde akılalmaz olay: Ayni yerde ikinci defa kaza yaptı! Bu sefer kurtulamadı!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:29

O ilimizde akılalmaz olay: Ayni yerde ikinci defa kaza yaptı! Bu sefer kurtulamadı!

Kütahya'da ailesinin haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki Bahadır Yasin Bozbey, otomobiliyle düştüğü Porsuk Çayı'nda ölü bulundu. Bozbey'in geçen yıl da aynı bölgede kaza yaptığı, olaydan yara almadığı öğrenildi.

DHA
O ilimizde akılalmaz olay: Ayni yerde ikinci defa kaza yaptı! Bu sefer kurtulamadı!

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada işçi olan Bahadır Yasin Bozbey, evinden öğle saatlerinde işe gitmek için kendisine ait 64 AAB 339 plakalı otomobiliyle yola çıktı.

O ilimizde akılalmaz olay: Ayni yerde ikinci defa kaza yaptı! Bu sefer kurtulamadı!

Ailesi, işe gitmediği anlaşılan Bozbey'den haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahadır Yasin Bozbey'in bulunması için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
O ilimizde akılalmaz olay: Ayni yerde ikinci defa kaza yaptı! Bu sefer kurtulamadı!

Fabrika işçisi arkadaşları da Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda araştırma yaparken, Porsuk Çayı'nda bir otomobil olduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu.

O ilimizde akılalmaz olay: Ayni yerde ikinci defa kaza yaptı! Bu sefer kurtulamadı!

Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Porsuk Çayı'na düşerek ters dönen otomobilde Bahadır Yasin Bozbey'in hayatını kaybettiğini belirledi.

O ilimizde akılalmaz olay: Ayni yerde ikinci defa kaza yaptı! Bu sefer kurtulamadı!

Kayıp olarak aranırken, saatler sonra yaptığı kazada öldüğü anlaşılan Bozbey'in cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kütahya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA