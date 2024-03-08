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O ilimizde kaçak ilaç operasyonu! Hepsi depoda bulundu: Kanser, diyabet, astım, HPV bile var!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
11:30
O ilimizde kaçak ilaç operasyonu! Hepsi depoda bulundu: Kanser, diyabet, astım, HPV bile var!
İstanbul Beylikdüzü'nde yasadışı yollarla sokulan ilaçların bulunduğu bir iş yerine baskın yapıldı. Kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, HPV ve romatoid artrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan 35 milyon lira değerinde ilaca ulaşıldı.