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Haberler Yaşam O ilimizde kaçak ilaç operasyonu! Hepsi depoda bulundu: Kanser, diyabet, astım, HPV bile var!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 11:30

O ilimizde kaçak ilaç operasyonu! Hepsi depoda bulundu: Kanser, diyabet, astım, HPV bile var!

İstanbul Beylikdüzü'nde yasadışı yollarla sokulan ilaçların bulunduğu bir iş yerine baskın yapıldı. Kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, HPV ve romatoid artrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan 35 milyon lira değerinde ilaca ulaşıldı.

DHA
O ilimizde kaçak ilaç operasyonu! Hepsi depoda bulundu: Kanser, diyabet, astım, HPV bile var!

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde bulunan bir iş yerinde yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ilaçlar olduğunu belirledi.

O ilimizde kaçak ilaç operasyonu! Hepsi depoda bulundu: Kanser, diyabet, astım, HPV bile var!

Bir süre iş yerini takibe alan ekipler, dün söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda koliler içerisinde sağlık koşullarına uymayacak şekilde gizlenmiş piyasa değeri 35 milyon lira olan 328 bin 632 ilaç ele geçirildi.

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O ilimizde kaçak ilaç operasyonu! Hepsi depoda bulundu: Kanser, diyabet, astım, HPV bile var!

İlaçların kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, HPV ve romatoid artrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı tespit edildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

O ilimizde kaçak ilaç operasyonu! Hepsi depoda bulundu: Kanser, diyabet, astım, HPV bile var!

Şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.

O ilimizde kaçak ilaç operasyonu! Hepsi depoda bulundu: Kanser, diyabet, astım, HPV bile var!
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