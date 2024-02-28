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Haberler Yaşam O ilimizde köy ve kale yeniden ortaya çıktı: Hatıralarını tepeden izlediler!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:47

O ilimizde köy ve kale yeniden ortaya çıktı: Hatıralarını tepeden izlediler!

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin gövde yüksekliğiyle en yüksek barajı Yusufeli'de enerji üretimi için ıslak testler sürerken, feyezan tedbiri kapsamında baraj suyunun bir bölümü tahliye edildi. Suyun yaklaşık 30 metre çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan Tekkale köyündeki ev, okul ile yolların yanı sıra sarp kaya üzerinde yer alan Tekkale Köyü Kalesi de gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için köye gelenler, su altında kalan hatıralarını yad etti: Biz de buraya gelerek anılarımız tazeliyoruz...

DHA
O ilimizde köy ve kale yeniden ortaya çıktı: Hatıralarını tepeden izlediler!

Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı.

O ilimizde köy ve kale yeniden ortaya çıktı: Hatıralarını tepeden izlediler!

Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, 1,5 milyar metreküplük su depolandı.

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O ilimizde köy ve kale yeniden ortaya çıktı: Hatıralarını tepeden izlediler!

SU ÇEKİLDİ, KÖY GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
1,5 asrı aşkın tarihinde 7'nci kez taşınan ilçedeki barajda türbinlerinin dönmeye başlamasıyla enerji üretimi için ıslak testler devam ederken, feyezan tedbiri kapsamında baraj suyunun bir bölümü tahliye edildi. Su seviyesinin yaklaşık 30 metre çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan 7 köyden biri olan Tekkale köyündeki ev, okul ile yolların yanında sarp kaya üzerine Orta Çağ'da yapıldığı tahmin edilen Tekkale Köyü Kalesi de gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için köye gelenler, duygusal anlar yaşayarak, su altında kalan hatıralarını yad etti.

O ilimizde köy ve kale yeniden ortaya çıktı: Hatıralarını tepeden izlediler!

'ANILARIMIZI TAZELİYORUZ'
Sular altına kalan köyünü ziyaret eden Mithat Demirkıran, "Burada doğdum, büyüdüm. Anılarımız sular altında kalmıştı. Barajda su seviyesinin düşmesiyle, sular altında kalan köyümüz yeniden gün yüzüne çıktı. Biz de buraya gelerek anılarımız tazeliyoruz" diye konuştu.

O ilimizde köy ve kale yeniden ortaya çıktı: Hatıralarını tepeden izlediler!

Eşi ile birlikte köy yakınına gelen Nazire Demirkıran, "Tekkale köyünün geliniyim. Buraya gelin geldiğimde baraj yapılacağı söylentileri vardı.

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