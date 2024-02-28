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O ilimizde köy ve kale yeniden ortaya çıktı: Hatıralarını tepeden izlediler!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
10:47
O ilimizde köy ve kale yeniden ortaya çıktı: Hatıralarını tepeden izlediler!
Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin gövde yüksekliğiyle en yüksek barajı Yusufeli'de enerji üretimi için ıslak testler sürerken, feyezan tedbiri kapsamında baraj suyunun bir bölümü tahliye edildi. Suyun yaklaşık 30 metre çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan Tekkale köyündeki ev, okul ile yolların yanı sıra sarp kaya üzerinde yer alan Tekkale Köyü Kalesi de gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için köye gelenler, su altında kalan hatıralarını yad etti: Biz de buraya gelerek anılarımız tazeliyoruz...