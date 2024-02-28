O ilimizde köy ve kale yeniden ortaya çıktı: Hatıralarını tepeden izlediler!

SU ÇEKİLDİ, KÖY GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

1,5 asrı aşkın tarihinde 7'nci kez taşınan ilçedeki barajda türbinlerinin dönmeye başlamasıyla enerji üretimi için ıslak testler devam ederken, feyezan tedbiri kapsamında baraj suyunun bir bölümü tahliye edildi. Su seviyesinin yaklaşık 30 metre çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan 7 köyden biri olan Tekkale köyündeki ev, okul ile yolların yanında sarp kaya üzerine Orta Çağ'da yapıldığı tahmin edilen Tekkale Köyü Kalesi de gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için köye gelenler, duygusal anlar yaşayarak, su altında kalan hatıralarını yad etti.