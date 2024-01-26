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O ilimizde sahte doktor skandalı: Yakalanma anı güvenlik kamerasında!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
11:32
O ilimizde sahte doktor skandalı: Yakalanma anı güvenlik kamerasında!
Adana'da güvenlik görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Durumu polis ekiplerine bildirdi. Adının C.S. olduğu belirlenen genç kadının yaka kartının sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan C.S.'nin ifadesi şaşkına çevirdi: Rahat gezebilmek için…