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Haberler Yaşam O ilimizde sahte doktor skandalı: Yakalanma anı güvenlik kamerasında!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 11:32

O ilimizde sahte doktor skandalı: Yakalanma anı güvenlik kamerasında!

Adana'da güvenlik görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Durumu polis ekiplerine bildirdi. Adının C.S. olduğu belirlenen genç kadının yaka kartının sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan C.S.'nin ifadesi şaşkına çevirdi: Rahat gezebilmek için…

İHA
O ilimizde sahte doktor skandalı: Yakalanma anı güvenlik kamerasında!

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi güvenlik görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

O ilimizde sahte doktor skandalı: Yakalanma anı güvenlik kamerasında!

Olay yerine giden polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğu belirlendi.

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O ilimizde sahte doktor skandalı: Yakalanma anı güvenlik kamerasında!

Yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıyan ve yaka kartında asistan doktor yazan C.S.'nin ifadesi şoke etti.

O ilimizde sahte doktor skandalı: Yakalanma anı güvenlik kamerasında!

İŞTE ŞOKE EDEN O İFADE: RAHAT GEZEBİLMEK İÇİN…

Gözaltına alınan C.S. (26) emniyette verdiği ifadesinde, "Babam o hastanede vefat ettikten sonra ben de fizik tedavi görmek için o hastaneye gittim. Haftanın 3 günü hastanede tedavi görüyorum. Hastanede rahat gezebilmek için çarşıdaki bir kırtasiyede renkli fotokopi ile asistan doktor kimliği yaptırdım. Asansör ve kafeteryalar bölümünde bu kimliği takıyordum.

O ilimizde sahte doktor skandalı: Yakalanma anı güvenlik kamerasında!

Bu kimlik ile herhangi bir hastayı muayene etmedim, hasta odasına girmedim. Hasta muayene edilen yerlere girmedim. Bugün de bu kimlik boynuma takılı olarak hastanenin alışveriş merkezinde gezerken güvenlikler gelip beni polise teslim etti. Ben bu kimlik ile suç işlemedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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