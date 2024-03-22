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O kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci de ölmüştü!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
10:53
O kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci de ölmüştü!
Canavar anne Eylem Tok'un oğlu Timur, Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı. Cani anne katil oğluyla Amerika'ya kaçmıştı. Bu olaydan birkaç gün sonra ise Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci geçirdiği trafik kazası sonrası kurtarılamamıştı. Ona çarpar kamyon sürücüsü Sait İ. tutuklanarak cezaevine yollandı. Feci kazanın görüntüleri ise bugün ortaya çıktı. Korkunç anlar kameralara böyle yansıdı.