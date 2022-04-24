O maaşlara da zam kapıda! 800 TL’ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Milyonlarca vatandaşın aldığı sosyal yardım tutarlarına zam geliyor. Türkiye'de çeşitli sebeplerle vatandaşlara devlet tarafından sağlanmakta olan maddi destekler, emekli ve memurların da maaşlarına zam yapılacağı tarih olan Temmuz ayında artacak. Evde bakım maaşı, engelli aylığı, yaşlılık parası gibi birçok ödenekten faydalanmakta olan kişiler gözünü zamların belirlenmesindeki en büyük etken olan enflasyon verilerine çevirdi. Peki, kimler ne kadar para alacak? İşte Temmuz zammı ile sosyal yardımlara yapılacak zam tutarı ve detaylar…