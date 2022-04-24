Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam O maaşlara da zam kapıda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
Giriş Tarihi: 24.04.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 15:21

O maaşlara da zam kapıda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Milyonlarca vatandaşın aldığı sosyal yardım tutarlarına zam geliyor. Türkiye'de çeşitli sebeplerle vatandaşlara devlet tarafından sağlanmakta olan maddi destekler, emekli ve memurların da maaşlarına zam yapılacağı tarih olan Temmuz ayında artacak. Evde bakım maaşı, engelli aylığı, yaşlılık parası gibi birçok ödenekten faydalanmakta olan kişiler gözünü zamların belirlenmesindeki en büyük etken olan enflasyon verilerine çevirdi. Peki, kimler ne kadar para alacak? İşte Temmuz zammı ile sosyal yardımlara yapılacak zam tutarı ve detaylar…

O maaşlara da zam kapıda! 800 TL’ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

İlk üç aylık enflasyon verisi açıklanırken emekli ve memur maaşlarının haricinde engelli, evde bakım maaşı, hasta ve yaşlı aylığı olarak bilinen ödenekler de Temmuz ayında zamlanacak. Uygulanacak zam oranıyla ilgili ilk ipucu ve tahminler de gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 34.62 oldu. Peki, sosyal yardım alan vatandaşlardan kim ne kadar zam alacak? İşte konuya dair merak edilen o tutarlar…

O maaşlara da zam kapıda! 800 TL’ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Temmuz'da memurlara yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
O maaşlara da zam kapıda! 800 TL’ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 34.62 olarak beklenirken öte yandan bu tahmin gerçekleşirse, memurların yüzde 7'lik Temmuz zammı yüzde 27.12 enflasyon farkıyla yüzde 34.12 olacak.

O maaşlara da zam kapıda! 800 TL’ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 65 yaş aylığının bu veriler ışığında bin 84 liradan bin 454 liraya ulaşması bekleniyor.

O maaşlara da zam kapıda! 800 TL’ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Öte yandan bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2 bin 354 lira tutarındaki evde bakım desteği de 3 bin 157 liraya çıkabilecek. Bu da maaşlarda 803 TL'ye varan bir artış demek.

SON DAKİKA