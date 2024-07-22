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ÖABT ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
09:55
ÖABT ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta?
KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılan öğretmen adayları, ÖABT sınavı için son düzlüğe girdi. Sınava sayılı günler kala, 2024 ÖABT ne zaman yapılacak, bu hafta mı soruları yankı uyandırıyor. Peki, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı.