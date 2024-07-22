ÖABT ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta?

ÖABT sınav tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Öğretmen adaylarının katılacağı son oturum olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, ÖABT ne zaman yapılacak, bu hafta mı gibi sorularla araştırılıyor. Sınava katılacak adaylar 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta sorularıyla sınav tarihi ve saati hakkında inceleme yapıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.