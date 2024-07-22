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Haberler Yaşam ÖABT ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:55

ÖABT ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta?

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılan öğretmen adayları, ÖABT sınavı için son düzlüğe girdi. Sınava sayılı günler kala, 2024 ÖABT ne zaman yapılacak, bu hafta mı soruları yankı uyandırıyor. Peki, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı.

ÖABT ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta?

ÖABT sınav tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Öğretmen adaylarının katılacağı son oturum olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, ÖABT ne zaman yapılacak, bu hafta mı gibi sorularla araştırılıyor. Sınava katılacak adaylar 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta sorularıyla sınav tarihi ve saati hakkında inceleme yapıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

ÖABT ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta?

2024 KPSS ÖABT OTURUMU NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da tamamlandı.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek. Sınav 10:15'te başlayacak.

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ÖABT ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta?

ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2024 KPSS ÖABT sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖABT ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta?

ÖABT SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖABT 2024 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

ÖABT ne zaman yapılacak, bu hafta mı? 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta?
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