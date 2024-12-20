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Haberler Yaşam ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:26

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

112. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavının gerçekleştirilmesi sonrası ÖGG sınav sonuçları adayların merak konusu oldu. 15 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen sınavda 100 çoktan seçmeli soru yer aldı. Adaylar, sonuçların açıklanmasını beklerken egm.gov.tr adresinden sonuçları takip ediyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

112. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı 15 Aralık'ta gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor. 17 Aralık'ta sorular ve cevap anahtarlarının ilan edilmesinin ardından sonuç tarihi de duyuruldu. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

112. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları www.egm.gov.tr/ozelguvenli internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
112. Dönem ÖGG soruları ve cevapları, 17 Aralık 2024 Salı günü yayınlandı.

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ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULA 2024

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yayımlanan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar yazılı sınav sonucuna 06-08 Ocak 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

112. DÖNEM ÖGG KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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