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ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
16:26
ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ: 2024 EGM ile 112. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
112. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavının gerçekleştirilmesi sonrası ÖGG sınav sonuçları adayların merak konusu oldu. 15 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen sınavda 100 çoktan seçmeli soru yer aldı. Adaylar, sonuçların açıklanmasını beklerken egm.gov.tr adresinden sonuçları takip ediyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar