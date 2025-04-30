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Haberler Yaşam ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 114. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:25

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 114. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı

Özel güvenlik sınav sonuçları egm.gov.tr adresi üzerinden öğrenilecek. 114. dönem ÖGG Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı 12 Nisan tarihinde uygulanmıştı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? 114. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 114. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen 114. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı ile 90. Yenileme Eğitimi Sınavı, 12 Nisan 2025 tarihinde uygulandı. Peki; ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 114. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 114. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları henüz ilan edilmedi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan 2025 tarihinde yapılan sınavın sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanacak.

Adaylar, sonuçlarına EGM'nin resmi web sitesinde yer alan "Sınav Sonuçları" ekranı üzerinden erişebilecekler.

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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 114. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı

114. DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 2 Mayıs Cuma günü açıklanacak sonuçları adaylar TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

114. DÖNEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 114. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ

115. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar

116. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar

117. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar

118. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 114. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı