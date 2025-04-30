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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 114. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:25
Özel güvenlik sınav sonuçları egm.gov.tr adresi üzerinden öğrenilecek. 114. dönem ÖGG Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı 12 Nisan tarihinde uygulanmıştı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? 114. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı.