Haberler
Yaşam
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 ÖGG sınav sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:52
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 ÖGG sınav sonuç tarihi
Özel Güvenlik Görevlisi adaylarının gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi kapsamında yapılan sınavın ardından, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak konusu oldu. İşte ÖGG sınav sonuç tarihi ile ilgili tüm detaylar.