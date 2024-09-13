Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
06:25
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM 110. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı
ÖGG sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu egm.gov.tr adresinden gelecek. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Binlerce güvenlik görevlisi adayının dört gözler beklediği ÖGG sonuçları bugün erişime açılacak. Peki, EGM ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, EGM 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları sorgulama ekranı...