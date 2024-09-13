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Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 06:25

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM 110. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu egm.gov.tr adresinden gelecek. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Binlerce güvenlik görevlisi adayının dört gözler beklediği ÖGG sonuçları bugün erişime açılacak. Peki, EGM ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, EGM 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM 110. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı

Özel Güvenlik görevlisi sınav sonuçları bugün www.egm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖGG sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM 110. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 13 Eylül 2024 (bugün) erişime açılacak.

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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM 110. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

110. DÖNEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM 110. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruluyor. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplaması gerekiyor. Değerlendirme ise her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM 110. Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı
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