Haberler Yaşam ÖGG sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? EGM Özel Güvenlik Sınavı 102. dönem ÖGG sınav tarihi 2023

Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 15:32

102. dönem ÖGG sınav tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle birçok sınavın tarihi değişti. Bu sınavlardan biri de 19 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı oldu. Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ''ÖGG sınavı ne zamana ertelendi, hangi tarihte yapılacak'' sorusuna yanıt arıyor. EGM ile 2023 Özel Güvenlik Sınavı 102. dönem ÖGG sınav tarihi…