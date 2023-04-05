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Haberler Yaşam ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2023? 102. Dönem EGM ÖGG Özel Güvenlik sınav tarihleri 2023 ne zamana ertelendi?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:35

ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2023? 102. Dönem EGM ÖGG Özel Güvenlik sınav tarihleri 2023 ne zamana ertelendi?

102. Dönem ÖGG sınav tarihi 2023 yayımlandı. 19 Şubat'ta yapılması beklenen sınav, yaşanan iki büyük deprem sebebiyle ertelenmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı için tarih belirlendi. Bu noktada ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman belli olur soruları yanıt arıyor. Adaylar başarılı olmak için sınavda 60 puanı aşması gerekiyor. Peki, EGM ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? Özel Güvenlik sınav tarihi ne zaman? İşte detaylar

ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2023? 102. Dönem EGM ÖGG Özel Güvenlik sınav tarihleri 2023 ne zamana ertelendi?

Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak, hangi güne ertelendi soruları yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası ertelenen sınavın yeni tarihini paylaştı. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihleri ve diğer detaylar yayımlandı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar

ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2023? 102. Dönem EGM ÖGG Özel Güvenlik sınav tarihleri 2023 ne zamana ertelendi?

102. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

19 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 102. Dönem ÖGG sınav tarihi ertelendi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.

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ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2023? 102. Dönem EGM ÖGG Özel Güvenlik sınav tarihleri 2023 ne zamana ertelendi?

Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.

Bu kapsamda, 30/01/2023 tarihinde ilan edilen yerleştirme işlemi iptal edilmiş olup yeni sınava ait işlemler ile adayların sınav ili değişikliği talepleri yayımlanacak olan Sınav Talimatı doğrultusunda yeniden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Buna göre, 102. dönem ÖGG sınavı, 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2023? 102. Dönem EGM ÖGG Özel Güvenlik sınav tarihleri 2023 ne zamana ertelendi?

ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2023? 102. Dönem EGM ÖGG Özel Güvenlik sınav tarihleri 2023 ne zamana ertelendi?

ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

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