Haberler Yaşam ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2023? 102. Dönem EGM ÖGG Özel Güvenlik sınav tarihleri 2023 ne zamana ertelendi?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:35

ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2023? 102. Dönem EGM ÖGG Özel Güvenlik sınav tarihleri 2023 ne zamana ertelendi?

102. Dönem ÖGG sınav tarihi 2023 yayımlandı. 19 Şubat'ta yapılması beklenen sınav, yaşanan iki büyük deprem sebebiyle ertelenmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı için tarih belirlendi. Bu noktada ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman belli olur soruları yanıt arıyor. Adaylar başarılı olmak için sınavda 60 puanı aşması gerekiyor. Peki, EGM ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? Özel Güvenlik sınav tarihi ne zaman? İşte detaylar