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Haberler Yaşam ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav giirş belgesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 10:48

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav giirş belgesi sorgulama ekranı

Özel Güvenlik Görevlisi 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav süreci, Mart ayının başında başladı. Adaylar, sınav giriş belgelerini 20-24 Mart tarihleri itibarıyla kurumun resmi internet sitesi adresinden görüntüleyebiliyor. Sınava katılan adaylara toplam 100 soru yöneltilirken silahlı sınava girecek adaylar ise bu sorulara ek olarak 25 soru daha yanıtlayacak. Peki, 114. ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav giirş belgesi sorgulama ekranı

114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı için EGM tarafından kılavuz erişime açıldı. Silahlı ve silahsız sınavlara katılmak isteyen adaylar, başvuru ücretlerini ödedikten sonra sınav ve sonuç tarihlerini merak ediyor. Peki, 114. ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, ayrıntılar...

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav giirş belgesi sorgulama ekranı

ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, 12 Nisan Cumartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirilecektir. Sınava ait soru ve cevaplar ise 15 Nisan'da yayımlanacaktır.

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ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav giirş belgesi sorgulama ekranı

SINAVA İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA

Sınava katılan adaylar 16-18 Nisan tarihleri arasında sınav sorularına itiraz edebilecek. Ardından 25 Nisan'da ise itiraz sonuçları açıklanacak.

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav giirş belgesi sorgulama ekranı

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
114. dönem ÖGG sınav sonuçları da 2 Mayıs'ta duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak.

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav giirş belgesi sorgulama ekranı

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
ÖGG sınav giriş belgeleri 20-24 Mart tarihleri itibarıyla erişime açıldı.

Özel Güvenlik'ten eğitim görmüş her kursiyer sınav belgesi almak zorundadır. Sınav belgesi olmadan sınava giriş yapılmaz. Yapılan açıklamada; "Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların "Sınav Talimatı'na uygun formatta ÖGNET uygulamasına yüklendiğini kontrol ederek, doğru kimlik bilgisi ve fotoğrafı içeren "Sınav Giriş Belgelerini" adaylara teslim edeceği tarih aralığıdır. " denildi.