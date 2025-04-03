ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav giirş belgesi sorgulama ekranı

114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı için EGM tarafından kılavuz erişime açıldı. Silahlı ve silahsız sınavlara katılmak isteyen adaylar, başvuru ücretlerini ödedikten sonra sınav ve sonuç tarihlerini merak ediyor. Peki, 114. ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, ayrıntılar...