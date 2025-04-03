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ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav giirş belgesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
10:48
Özel Güvenlik Görevlisi 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav süreci, Mart ayının başında başladı. Adaylar, sınav giriş belgelerini 20-24 Mart tarihleri itibarıyla kurumun resmi internet sitesi adresinden görüntüleyebiliyor. Sınava katılan adaylara toplam 100 soru yöneltilirken silahlı sınava girecek adaylar ise bu sorulara ek olarak 25 soru daha yanıtlayacak. Peki, 114. ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?