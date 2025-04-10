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Haberler Yaşam ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav takvimi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:14

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav takvimi

114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı tarihi yaklaşıyor. Binlerce adayın heyecanla beklediği sınav tarihi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyuruldu. 114. Dönem Temel Eğitim ve 90. Dönem Yenileme Eğitimi sınavları, bu yıl nisan ayında gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin açıklanmasıyla birlikte, adaylar hazırlıklarını hızlandırmaya başladı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav takvimi

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yıl içerisinde birkaç kez yapılmaktadır. Sınav tarihi yaklaştıkça, sürece dair detaylar duyurulmaktadır. Adaylar, sınav giriş belgelerini 20-24 Mart tarihleri arasında EGM'nin resmi internet sitesinden erişebilirler. Peki, EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, ayrıntılar...

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav takvimi

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
EGM tarafından düzenlenen 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖGG sınavı saat 10.00'da başlayacak.

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ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav takvimi

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde EGM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Sonuçlara itiraz süreci ise 5-7 Mayıs tarihlerinde başlayacak.

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav takvimi

2025 ÖGG SINAV TAKVİMİ
115. Dönem Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı: 29 Haziran 2025

116. Dönem Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı: 24 Ağustos 2025

117. Dönem Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı: 19 Ekim 2025 Pazar

118. Dönem Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı: 14 Aralık 2025 Pazar

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav takvimi
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