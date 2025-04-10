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ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav takvimi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
10:14
ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav takvimi
114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı tarihi yaklaşıyor. Binlerce adayın heyecanla beklediği sınav tarihi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyuruldu. 114. Dönem Temel Eğitim ve 90. Dönem Yenileme Eğitimi sınavları, bu yıl nisan ayında gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin açıklanmasıyla birlikte, adaylar hazırlıklarını hızlandırmaya başladı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?