ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav takvimi

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yıl içerisinde birkaç kez yapılmaktadır. Sınav tarihi yaklaştıkça, sürece dair detaylar duyurulmaktadır. Adaylar, sınav giriş belgelerini 20-24 Mart tarihleri arasında EGM'nin resmi internet sitesinden erişebilirler. Peki, EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, ayrıntılar...