ÖGG sınavı saat kaçta bitiyor? Özel Güvenlik sınavı kaç soru ve kaç dakika?

Giriş Tarihi: 14.12.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:16

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce aday bugün sınavda ter döküyor. 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi kapsamında gerçekleştirilen sınavla ilgili olarak ÖGG sınavı saat kaçta bitiyor, kaç soru ve kaç dakika soruları yanıt arıyor. İşte Özel Güvenlik sınavı hakkında merak edilenlerin yanıtı.

Özel Güvenlik Görevlisi adayları bugün sınav heyecanı yaşıyor. 118. Temel Eğitim ile 94. Yenileme Eğitimi kapsamında düzenlenen ÖGG sınavına giren binlerce kişi, ÖGG sınavı saat kaçta bitiyor gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Özel Güvenlik sınav süresi, soru sayısı ve bitiş saati;

ÖGG SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavında adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltiliyor.
Silahlı ve silahsız sınava katılan adaylar için sınavda 100 adet genel bilgi sorusu yer alıyor. Her bir soru 1 puan değerinde olup değerlendirme 100 puan üzerinden yapılıyor.

Silah farkı sınavına giren adaylara ise 25 adet silah bilgisi sorusu soruluyor.

Sınav süresi, adayın katıldığı sınav türüne göre farklılık gösteriyor:

Silahlı sınav: 100 genel soru + 25 silah bilgisi sorusu olmak üzere 150 dakika

Silahsız sınav: Sadece 100 genel soru, 120 dakika

Silah farkı sınavı: Sadece 25 silah bilgisi sorusu, 30 dakika

Sınav süresine herhangi bir ek süre verilmiyor.

ÖGG NE ZAMAN YAPILACAK?
EGM bünyesinde gerçekleşen Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı 14 Aralık 2025 Pazar günü (bugün) gerçekleştiriliyor. Saat 10:00'da başlayan sınavın bitiş saati ise sınav türüne göre değişiyor.