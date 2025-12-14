ÖGG sınavı saat kaçta bitiyor? Özel Güvenlik sınavı kaç soru ve kaç dakika?

ÖGG SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavında adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltiliyor.

Silahlı ve silahsız sınava katılan adaylar için sınavda 100 adet genel bilgi sorusu yer alıyor. Her bir soru 1 puan değerinde olup değerlendirme 100 puan üzerinden yapılıyor.

Silah farkı sınavına giren adaylara ise 25 adet silah bilgisi sorusu soruluyor.