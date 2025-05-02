Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ÖGG SONUÇLARI 2025 EGM sorgulama! || 114. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 08:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 08:01

ÖGG SONUÇLARI 2025 EGM sorgulama! || 114. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Özel güvenlik sınav sonuçları için son dakika açıklandı duyurusu bekleniyor. 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen ÖGG 114. Dönem sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 Cuma günü erişime açılacak. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ile yapılacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? 114.Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı!

ÖGG SONUÇLARI 2025 EGM sorgulama! || 114. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları, 12 Nisan Cumartesi günü başarıyla tamamlandı. Sınava katılan adaylar "ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sınav sonuçları www.egm.gov.tr duyurular ekranından ilan edilecek. İşte, ÖGG sonuç sorgulama ekranı!

ÖGG SONUÇLARI 2025 EGM sorgulama! || 114. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları henüz ilan edilmedi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan 2025 tarihinde yapılan sınavın sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanacak.

Adaylar, sonuçlarına EGM'nin resmi web sitesinde yer alan "Sınav Sonuçları" ekranı üzerinden erişebilecekler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖGG SONUÇLARI 2025 EGM sorgulama! || 114. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

114. DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 2 Mayıs Cuma günü açıklanacak sonuçları adaylar TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

114. DÖNEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG SONUÇLARI 2025 EGM sorgulama! || 114. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ

115. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar

116. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar

117. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar

118. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.