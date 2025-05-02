ÖGG SONUÇLARI 2025 EGM sorgulama! || 114. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları, 12 Nisan Cumartesi günü başarıyla tamamlandı. Sınava katılan adaylar "ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sınav sonuçları www.egm.gov.tr duyurular ekranından ilan edilecek. İşte, ÖGG sonuç sorgulama ekranı!