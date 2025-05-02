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ÖGG SONUÇLARI 2025 EGM sorgulama! || 114. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
08:01
ÖGG SONUÇLARI 2025 EGM sorgulama! || 114. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Özel güvenlik sınav sonuçları için son dakika açıklandı duyurusu bekleniyor. 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen ÖGG 114. Dönem sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 Cuma günü erişime açılacak. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ile yapılacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? 114.Dönem ÖGG sonuç sorgulama ekranı!