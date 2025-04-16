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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
12:40
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi
114. Dönem Temel Eğitim Sınavı ile 90. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 12 Nisan 2025 Cumartesi günü tamamlandı. Sınavın ardından 15 Nisan'da adayların erişimine açılan soru kitapçığı ve cevap anahtarları, değerlendirme sürecinin başladığını gösterdi. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?