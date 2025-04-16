ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları henüz ilan edilmedi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan 2025 tarihinde yapılan sınavın sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanacak.

Adaylar, sonuçlarına EGM'nin resmi web sitesinde yer alan "Sınav Sonuçları" ekranı üzerinden erişebilecekler.v