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Haberler Yaşam ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 12:40 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 12:40

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

114. Dönem Temel Eğitim Sınavı ile 90. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 12 Nisan 2025 Cumartesi günü tamamlandı. Sınavın ardından 15 Nisan'da adayların erişimine açılan soru kitapçığı ve cevap anahtarları, değerlendirme sürecinin başladığını gösterdi. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

114. Dönem Temel Eğitim ile 90. Yenileme Eğitim Sınavı, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü başarıyla gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına giren adaylar, sonuç tarihini merakla bekliyor. Sınav sonrası değerlendirme süreci devam ediyor.Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

ÖZEL GÜVENLİK 114. TEMEL EĞİTİM VE 90. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI!
ÖZEL GÜVENLİK 114. TEMEL EĞİTİM A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL GÜVENLİK 114. TEMEL EĞİTİM B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL GÜVENLİK 90. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL GÜVENLİK 90. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları henüz ilan edilmedi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan 2025 tarihinde yapılan sınavın sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanacak.

Adaylar, sonuçlarına EGM'nin resmi web sitesinde yer alan "Sınav Sonuçları" ekranı üzerinden erişebilecekler.v

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ

115. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar

116. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar

117. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar

118. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 114.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi