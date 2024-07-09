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Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:29

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran Cumartesi günü düzenlendi. Sınavın ardından açıklanan 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı ile kontrollerini yapan adaylar nihai sonuçlar için EGM açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 2024 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EGM ile özel güvenlik sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar…

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Takvime göre, temmuz ayının ilk haftası paylaşılacak ÖGG sınav sonuçları için arama motorları üzerindeki araştırmalar hız kazandı. 29 Haziran Cumartesi günü düzenlenen 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavında silahsız adaylar 100 genel soru, silahlı adaylar ise buna ek 25 silah bilgisi soru yöneltilmişti. Güvenlik görevlisi adayları ve güvenlik görevlisi belgesini yenilemek isteyenlerin katılım sağladı sınav için tarih belli oldu. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EGM ile 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları sorgulama ekranı…

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

109. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim Ve 845 Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tamamlandı.

2024 yılının üçüncü Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), 29 Haziran 2024 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

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ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SORULARI VE SÜRESİ

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecekler.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecek.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

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