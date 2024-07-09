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ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
11:29
ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran Cumartesi günü düzenlendi. Sınavın ardından açıklanan 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı ile kontrollerini yapan adaylar nihai sonuçlar için EGM açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 2024 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EGM ile özel güvenlik sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar…