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ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
22:15
ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuç tarihi belli oldu!
12 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleşen 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından, adaylar gözlerini soru ve cevap anahtarına çevirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak açıklama merakla bekleniyor. EGM 114.Dönem ÖGG sonuç tarihi belli oldu! Peki, ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?