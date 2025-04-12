ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuç tarihi belli oldu!

EGM tarafından düzenlenen 114. Dönem ÖGG sınavı, 12 Nisan 2025 Cumartesi sabahı saat 10.00'da uygulandı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar şimdi, ÖGG soru ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Ayrıca sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de gündemdeki yerini aldı.