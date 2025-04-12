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Haberler Yaşam ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 22:15 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 22:15

ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuç tarihi belli oldu!

12 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleşen 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından, adaylar gözlerini soru ve cevap anahtarına çevirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak açıklama merakla bekleniyor. EGM 114.Dönem ÖGG sonuç tarihi belli oldu! Peki, ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuç tarihi belli oldu!

EGM tarafından düzenlenen 114. Dönem ÖGG sınavı, 12 Nisan 2025 Cumartesi sabahı saat 10.00'da uygulandı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar şimdi, ÖGG soru ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Ayrıca sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de gündemdeki yerini aldı.

ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuç tarihi belli oldu!

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

12 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirilen 114. Dönem ÖGG sınavının ardından, sınav soruları ve cevap anahtarları 15 Nisan 2025 tarihinde EGM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak.

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ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuç tarihi belli oldu!

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yayımlanan kılavuzda sonuç tarihine de yer verildi. Sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.

Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler.

ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuç tarihi belli oldu!
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ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 114.Dönem ÖGG sonuç tarihi belli oldu!