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ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI TIKLA-SORGULA ekranı! 2024 109. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları
Giriş Tarihi: 29.06.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
12:31
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI TIKLA-SORGULA ekranı! 2024 109. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran Cumartesi günü düzenlendi. Söz konusu sınavın ardından 109. Dönem ÖGG soruları ve cevapları araştırılıyor. Sonuçlar öncesi tahmini puanlarını hesaplamak isteyen adaylar ''ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?'' soruları için arama motorlarını çalıştırıyor. ÖGG soruları ve cevapları için tarih belli oldu. İşte, EGM 109. Dönem Özel Güvenlik sınavı soruları ve cevapları PDF sorgulama ekranı.