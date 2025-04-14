Oğlu dövülerek öldürülen babanın sözleri yürek parçaladı: Hayvana bile bu kadar işkence yapılmaz!

'KARDEŞİMİN SESİ TÜRK ADALETİ OLACAKTIR'

Ömüral Ahmet Taşçı'nın ablası Derya Girgin ise "Kardeşimi kaybettik ama ona karşı sorumluluğumuzu kaybetmedik. Türk adaleti, sizler ve savcılarımız onun sesi olacaktır. Suçluların hak ettiği cezayı alacaklarına inanıyoruz" dedi.

Taşçı'nın babası Mehmet Taşçı da "Oğlum öldüresiye dövülmüş. Boks maçında bile yasak olan darbeler indirilmiş. Beyin sapı hasar görmüş. Bir hayvana bile bu kadar acımasızca davranılmaz. Bu bir öç alma gibi görünüyor. Sanıkların olay tarihinden geriye dönük 48 saatlik telefon kayıtlarının çıkarılarak incelenmesini istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti kovuşturmanın genişletilmesi ve sanıkların tahliye taleplerinin görüşülmesi için duruşmaya ara verdi. 10 dakikalık aranın ardından ara karar açıklandı. Davada sona gelindiği, kovuşturmanın genişletilmesinin davaya bir katkı sağlamayacağından talebin reddine ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.