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Oğlu dövülerek öldürülen babanın sözleri yürek parçaladı: Hayvana bile bu kadar işkence yapılmaz!
Giriş Tarihi: 14.04.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
15:07
Oğlu dövülerek öldürülen babanın sözleri yürek parçaladı: Hayvana bile bu kadar işkence yapılmaz!
Tüyleri diken diken eden olay Isparta'da yaşandı. Ömüral Ahmet Taşçı, eğlence mekanında çıkan kavgada feci şekilde darp edildi. 3 ay sonra ise hastanede yaşamını yitirdi. 4'ü tutuklu, 5 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi. Taşçı'nın babası Mehmet Taşçı duruşmada, "Oğlumu boks maçında bile yapılması yasak olan darbelerle öldüresiye dövmüşler. Bir hayvana bile bu kadar işkence yapılmaz" diyerek sanıklara tepki gösterdi…