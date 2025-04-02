Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam OGM 4.500 işçi alımı kura sonuç tarihi | OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 16:34 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 16:34

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuç tarihi | OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü 4500 personel alımı yapacak. 7 farklı pozisyonda yapılacak olan alımlar için gözler kura tarihine çevrildi. Kura çekimi bilgileri resmi internet sitesinde yayımlanırken. adaylar "OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, OGM 4.500 işçi alımı kura sonuç tarihi ve detaylar...

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuç tarihi | OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi açıklandı mı?

OGM 4.500 işçi alımı asil ve yedek adaylar liste şeklinde açıklanacak. Başvurularını tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar kura çekimine kalmıştı...Sonuç tahinin belli olmasının ardından ise adaylar geri sayım başladı. Kura sonuçları Orman Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak,

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuç tarihi | OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi açıklandı mı?

OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi işlemleri 28 Mart tarihinde tamamlandı. Tüm illerde kura çekimi noter huzurunda canlı yayında gerçekleşti. Orman Bölge Müdürlükleri sosyal medya hesapları üzerinden kuralar canlı yayınlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
OGM 4.500 işçi alımı kura sonuç tarihi | OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi açıklandı mı?

OGM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından gözler listelere çevrildi. Listeler genel olarak 4 Nisan'a kadar yayımlanacak. Ancak bazı illerde hazırlıkların tamamlanması halinde bu süreç daha erken gerçekleşebilecek.

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuç tarihi | OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi açıklandı mı?

GM KURA SONUÇLARI PDF LİSTESİ

OGM kura sonuçlarının PDF listesinin, tüm kura sonuçlarının sisteme yüklenmesiyle birlikte 4 Nisan Cuma gününe kadar yayımlanması bekleniyor.

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuç tarihi | OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi açıklandı mı?

GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,