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Öğrenci servislerini '' aradı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 24.09.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 17:09
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Öğrenci servislerini '' aradı
Öğrenci servislerini 'Limit' aradı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrenci servislerini dedektör köpek '' ile narkotik açıdan denetledi. lerde eksikleri bulunan sürücülere ceza uygulandı.

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Öğrenci servislerini '' aradı
Öğrenci servislerini 'Limit' aradı

Jandarma, ayrıca servislere binen öğrencilere tek tek emniyet kemeri ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

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Öğrenci servislerini '' aradı
Öğrenci servislerini 'Limit' aradı

Ekipler merkez Süleymanpaşa ilçesinin Köseilyas Mahallesi'nde özel okul öğrencilerin taşıyan servis araçlarını denetledi. Denetlemede dedektör köpek ''e ise araçlarda narkotik araması yaptırıldı

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Öğrenci servislerini '' aradı
Öğrenci servislerini 'Limit' aradı

Jandarma ekipleri ler esnasında, araçların evraklarına, teknik özelliklerine, öğrenciler için emniyet kemeri bulundurulması, güvenlik sistemleri, araç muayeneleri ve sürücülerin yeterliliği kontrol etti.

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Öğrenci servislerini '' aradı
Öğrenci servislerini 'Limit' aradı

Taşıma esnasında uyulması gereken kurallarla ilgili sürücülere ve öğrencilere bilgi veren ekipler, kural ihlali yapan ve eksikleri bulunan araç sürücülerine ceza uyguladı.

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Öğrenci servislerini '' aradı
Öğrenci servislerini 'Limit' aradı

e, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Avcı, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Uğur Palancı, jandarma trafik timi, motosikletli asayiş timi ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri katıldı.

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Öğrenci servislerini '' aradı
Öğrenci servislerini 'Limit' aradı
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